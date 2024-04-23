Городской субботник провели на улице Калинина в Лобне

На площадке организовали развлекательную программу и полевую кухню, а для детей работали аниматоры. Для всех участников субботника подготовили инструменты для уборки.

«Это, я считаю, обязанность каждого гражданина. Мы должны следить и ухаживать за своим городом. Я думаю, что это очень хорошее правило, которое осталось у нас еще с прошлых веков», - сказала жительница Лобни Татьяна Петрив-Гримальская.

На уборку территории вышли и сотрудники администрации. Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с жителями убирала мусор и сухие ветки.

Отдельное внимание в округе уделяют уборке у памятников, братских могил, территории школ и детских площадок.

Одной из главных площадок стала территория возле железнодорожных путей на улице Калинина. Для всех участников подготовили инструменты для уборки.

\"Это, я считаю, обязанность каждого гражданина. Мы должны следить и ухаживать за своим городом. Я думаю, что это очень хорошее правило, которое осталось у нас еще с прошлых веков\", - сказала жительница Лобни Татьяна Петрив-Гримальская.

На уборку территории вышли и сотрудники администрации. Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с жителями убирала мусор и сухие ветки.

Отдельное внимание в округе уделяют уборке у памятников, братских могил, территории школ и детских площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».