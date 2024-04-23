23 апреля 2024, 08:20

Городской субботник провели на улице Калинина в Лобне

Телеканал «360»
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В рамках месяца чистоты и благоустройства в Лобне прошел третий субботник. Одной из главных площадок стала территория вблизи железнодорожных путей на улице Калинина.

На площадке организовали развлекательную программу и полевую кухню, а для детей работали аниматоры. Для всех участников субботника подготовили инструменты для уборки.

«Это, я считаю, обязанность каждого гражданина. Мы должны следить и ухаживать за своим городом. Я думаю, что это очень хорошее правило, которое осталось у нас еще с прошлых веков», - сказала жительница Лобни Татьяна Петрив-Гримальская.

На уборку территории вышли и сотрудники администрации. Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с жителями убирала мусор и сухие ветки.

Отдельное внимание в округе уделяют уборке у памятников, братских могил, территории школ и детских площадок.

Одной из главных площадок стала территория возле железнодорожных путей на улице Калинина. Для всех участников подготовили инструменты для уборки.

\"Это, я считаю, обязанность каждого гражданина. Мы должны следить и ухаживать за своим городом. Я думаю, что это очень хорошее правило, которое осталось у нас еще с прошлых веков\", - сказала жительница Лобни Татьяна Петрив-Гримальская.

На уборку территории вышли и сотрудники администрации. Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с жителями убирала мусор и сухие ветки.

Отдельное внимание в округе уделяют уборке у памятников, братских могил, территории школ и детских площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Субботник
23 апреля 2024, 08:25
Фестиваль национальных культур прошел в Волоколамске
Телеканал «360»
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Фестиваль национальных традиций прошел в селе Спасс под Волоколамском в рамках Года семьи. Гости праздника могли посетить выставку национальных костюмов народов России и стран СНГ, предметов быта и фотографий.

Участниками фестиваля «Семейные народные традиции» стали родители воспитанников местного детского сада. Они рассказали гостям о русских, армянских, таджикских, татарских, кавказских и даже советских семейных обычаях.

Фестиваль прошел впервые. Гости на протяжении нескольких недель могли познакомиться с экспозицией.

«Каждую неделю проводилась выставка одной семьи в фойе детского сада. Каждый желающий мог подойти и посмотреть, воспитатели приводили группы детей и рассказывали со своей стороны, музыку включали национальную. Ребятишки вдохновлялись, задавали вопросы», - поделилась старший воспитатель Ольга Большакова.

Также участники фестиваля угостили всех желающих блюдами национальной кухни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участниками фестиваля «Семейные народные традиции» стали родители воспитанников местного детского сада. Они рассказали гостям о русских, армянских, таджикских, татарских, кавказских и даже советских семейных обычаях.

Фестиваль прошел впервые. Гости на протяжении нескольких недель могли познакомиться с экспозицией.

«Каждую неделю проводилась выставка одной семьи в фойе детского сада. Каждый желающий мог подойти и посмотреть, воспитатели приводили группы детей и рассказывали со своей стороны, музыку включали национальную. Ребятишки вдохновлялись, задавали вопросы», - поделилась старший воспитатель Ольга Большакова.

Также участники фестиваля угостили всех желающих блюдами национальной кухни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Волоколамск
23 апреля 2024, 08:22
Более 500 участников выступили на хоровом фестивале в Воскресенске
Телеканал «360»
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Хоровой фестиваль-конкурс «Надежда» прошел во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске. На сцене выступили более 500 воспитанников детских хоровых школ и школ искусств Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ежегодный конкурс хорового искусства проводится в Воскресенске уже более 25 лет. За это время из категории районного он перешел в ранг областного. Теперь каждый год показать свое мастерство в город приезжают юные таланты со всего Подмосковья.

Воскресенская детская школа искусств № 3 участвовала сразу в двух номинациях конкурса: «Хоровое исполнение» и «Хоровые ансамбли». Подготовила ребят к выступлению преподаватель Елена Реброва, которая работает в учреждении 12 лет. За это время под ее наставничеством сотни детей научились профессионально владеть своим голосом, а некоторые связали свою профессию с музыкой.

«Это стереотип, что хор - это только классика. Сейчас хор может петь все, что угодно. Можно сделать любую аранжировку и обработку. Есть много композиторов, которые пишут для детских хоров очень интересные произведения», - сказала Елена.

Главная цель фестиваля - дать детям почувствовать себя настоящими артистами, выступить на большой сцене, познакомиться с другими коллективами и мотивировать совершенствовать свое мастерство.

Школы Фестивали Воскресенск
23 апреля 2024, 08:21
Баскетболисты из Лобни стали чемпионами Подмосковья
Телеканал «360»
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Финал чемпионата Подмосковья по баскетболу среди мужских команд прошел в выходные. Лобнинские баскетболисты выиграли у команд из Химок и Лыткарина, впервые в истории став обладателем главного трофея региональных соревнований.

Спортивные достижения ребят не остались незамеченными. Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила клуб с победой.

Баскетболисты вручили ей майку с автографами участников команды. Также спортсмены предложили главе города сыграть с ними в товарищеском матче.

«Ребята вызвали меня на бой. Но так как они чемпионы, пришлось попросить у них фору 5:1. Мы будем играть на дворовой спортивной площадке. Мы ее уже отремонтировали и сейчас повесим туда кольца. Сейчас погода установится, и мы обязательно встретимся», - сказала Анна Кротова.

Команда не собирается останавливаться на достигнутом.

«Мы стали чемпионами области в старшем возрасте. Это было ожидаемо, мы к этому давно шли и добились своего, стали чемпионами. Команду выводил на пик формы к этим соревнованиям. Естественно, все получилось», - рассказал старший тренер баскетбольной команды «Лобня» Константин Горелов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
23 апреля 2024, 08:20
Соревнования по армрестлингу прошли в Шатуре
Телеканал «360»
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Армфайт-шоу собрало сильнейших рукоборцев в Шатуре. За столом сошлись шесть сильнейших спортсменов. Все они многократные чемпионы Подмосковья и первенств России.

Каждому спортсмену предстояло пройти две дуэли по пять поединков на каждой руке. Боролись спортсмены за денежный приз - 60 тысяч рублей.

«Здесь основной упор делается на выносливость, все-таки тяжело с небольшим перерывом 10 схваток выдержать. Иногда схватки бывают затяжные, поэтому выиграет тот, кто более вынослив», - сказал президент Федерации армрестлинга городского округа Шатура Константин Рабинович.

Главный поединок вечера состоялся между Сергеем Терентьевым и Денисом Рабиновичем. Оба спортсмена занимаются у одного тренера, знают тактику и стиль борьбы друг друга. Денис обладает одной из самых быстрых стартовых реакций в Подмосковье. Первая дуэль закончилась со счетом 4:1 в пользу Рабиновича.

Сергей наверстал упущенное в борьбе на правой руке. Итог поединков 6:4 в пользу Сергея Терентьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Шатура

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