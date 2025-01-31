Городской субботник прошел во Фрязине

Инициативу проведения субботника поддержали многие жители Фрязина. Они вышли на улицы, чтобы привести в порядок родной город, сделать его чище и уютнее. Добровольцы очистили территории вокруг памятников, вблизи школ, во дворах домов, в парках и скверах, на детских игровых и спортивных площадках. Не прошли горожане и мимо участков, прилегающих к некоторым предприятиям Фрязина. Субботник стал отличным началом года.

Ранее в округе прошло совещание по программе «Чистый двор». Методику разработало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Задачу внедрить механизм во Фрязине поставил губернатор Андрей Воробьев.