Городской семейный форум «Учусь в семье» пройдет в Лобне 18 мая

В районе Южный, во второй средней школе, прошла встреча с администрацией. Мэр города Анна Кротова, ее заместители, депутаты, представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний отвечали на вопросы местных жителей.

В начале встречи глава города подытожила проделанную работу в районе.

Среди реализованных проектов: запуск местных очистных сооружений на улице Окружная; проверка технического состояния домов № 3 и № 7 на улице Калинина для определения их статуса; ремонт входных групп по адресу: улица Окружная, № 11 корпус 2; установка дополнительного остановочного павильона за домом № 16 на улице Калинина; благоустройство общественной территории.

Также были представлены планы на текущий год: ремонт ливневых канализаций на нескольких улицах; благоустройство входных групп на улице Силикатная; капитальный ремонт в ряде жилых домов На приеме было зарегистрировано 51 обращение от жителей. Обсуждались вопросы жилищно-коммунальных услуг, благоустройства, транспорта и индивидуальные проблемы граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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