Городской парк в Раменском победил на всероссийском конкурсе

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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Оценка проводилась по критериям общего состояния парка, наличия и качества инфраструктуры, популярности места среди посетителей и активности в социальных сетях.

После значительной реконструкции площадью 18,5 гектара, Раменский парк превратился в настоящий магнит для жителей и гостей округа, привлекая до 20 тысяч человек ежемесячно. Летом для посетителей заработает новый аттракцион - башня свободного падения высотой 13 метров.

«Та часть парка, которая еще не благоустроена вокруг озера и та часть, которая идет к Северке мы тоже хотим сделать эти зоны более комфортными. Обустроим зону для загара, преобразим часть, которая соединяет парк с озером, » - сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

После нового этапа благоустройства площадь парка вырастет до 35 гектар.

Этим летом парк предложит новую услугу - проведение выездных церемоний бракосочетания. Для регистрации выбрана смотровая беседка с видом на Борисоглебское озеро, а список желающих уже формируется.