Городской парк Павловского Посада посетили 10 тысяч человек за неделю
Городской парк Павловского Посада стал одним из самых популярных в небольших городах на минувшей неделе. Там побывали 10 тысяч человек.
Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в парках региона создают все условия для комфортного и интересного отдыха.
«В каждом парке есть игровые площадки для детей, спортивные зоны, велодорожки, аттракционы, павильоны, где проводят мастер-классы и лекции. Кроме того, в парках работают кафе и ресторанчики, точки с мороженым, хот-догам, сладкой ватой. Наша задача сделать так, чтобы в парк можно прийти всей семьей и провести там целый день», - добавил он.
Другими популярными парками в небольших городах стали «Беличий» в Краснознаменске, городской парк в Луховицах, «Дубовая роща» в Кашире и Парк Победы в Талдоме.
Всего за прошлую неделю парки Подмосковья посетили около 1,4 миллиона человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах благоустройства на 2024 год. В регионе запланировали облагородить 59 мест.
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