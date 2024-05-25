Городской округ Щелково стал участником проекта «Большие гастроли»

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Зрителям были представлены философская сказка «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру, музыкальная сказка «Бременские музыканты», комедия «Примадонны», детский спектакль «Сокровища капитана Флинта» и постановка «Сон в летнюю ночь».

В свою очередь, подмосковные артисты отправились с ответными гастролями в Камышин. Щелковский театр представил классическую комедию «Стакан воды», а также спектакли «Свадьба Кречинского», «Аленький цветочек» и «Маленькая колдунья».

По словам главного режиссера Щелковского театра Светланы Погодиной, зрители тепло приняли постановки.

«Зал был полон, люди вставали и кричали Молодцы, скандировали Браво», - отметила Светлана Погодина.

Программа «Большие гастроли» с каждым годом привлекает все больше участников. Она дает возможность сотням артистов отправиться на гастроли в разные регионы России, а жителям малых городов - увидеть лучшие спектакли и концерты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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