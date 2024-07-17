Городской округ Химки стал лидером Подмосковья по ликвидации самостроя

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Для сноса в Химках числится 114 объектов: 15 аварийных, 76 самовольных и 23 незавершенных здания. Уже 56 таких сооружений ликвидировали в Новогорске, Сходне, Подрезкове и микрорайоне Планерная. До конца года устранят и остальные.

Всего в Московской области предстоит снести 1500 объектов, большая часть - это частные здания. Уже устранили 553 постройки, а 334 завершили и ввели в эксплуатацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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