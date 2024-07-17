17 июля 2024, 23:55

Городской округ Химки стал лидером Подмосковья по ликвидации самостроя

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Городской округ Химки — лидер Подмосковья по ликвидации самостроев и недостроев. Устранению подлежат 114 объектов.

Для сноса в Химках числится 114 объектов: 15 аварийных, 76 самовольных и 23 незавершенных здания. Уже 56 таких сооружений ликвидировали в Новогорске, Сходне, Подрезкове и микрорайоне Планерная. До конца года устранят и остальные.

Всего в Московской области предстоит снести 1500 объектов, большая часть - это частные здания. Уже устранили 553 постройки, а 334 завершили и ввели в эксплуатацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Химки Строительство
17 июля 2024, 23:49
Около 250 машин задействовали для аэрации дорог в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы Московской области продолжают проводить работы по проливу дорог и аэрации воздуха. Специалисты работают в 268 городах и населенных пунктах.

Для осуществления работ задействовано 250 поливомоечных машин, которые уже обработали около 6,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог.

Представители Минтранса Подмосковье отметили, что аэрация помогает поддерживать чистоту дорог, а дополнительное увлажнение также способствует уменьшению риска деформации асфальта под воздействием солнечных лучей.

Работы включают два вида деятельности: пролив асфальта, который охлаждает дорожное полотно и удаляет пыль, и аэрацию - распыление воды над дорогой, что помогает охладить прогретый асфальт и воздух.

Основные мероприятия проводятся до 16:00 для обеспечения комфортного и безопасного движения автотранспорта в период минимального транспортного потока.

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Дороги Погода
17 июля 2024, 23:17
Завод пищевых ингредиентов построят в Наро-Фоминске в 2026 году
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Строительство нового комбината по производству пищевых ингредиентов начнется в Наро-Фоминском городском округе. Благодаря поддержке Центра содействия строительству Подмосковья, компания смогла успешно пройти все этапы согласования проекта и получить одобрение на его реализацию.

Предприятие планирует производить пищевые ингредиенты для мясной, кондитерской и молочной промышленности. Ежемесячно завод будет выпускать около 800 тонн продукции. При этом объем инвестиций на реализацию проекта составит порядка 240 миллионов рублей.

Запуск нового комбината в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года. Реализация проекта станет значимым региональным событием. При этом запуск производства позволит создать около 150 дополнительные рабочих мест для жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Наро-Фоминск Строительство Заводы Промышленность
17 июля 2024, 21:33
Свыше тысячи домов капитально отремонтировали в Подмосковье в 2024 году
Министерство ЖКХ Московской области
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Фонд капитального ремонта Московской области подвел итоги первого полугодия. Специалисты также завершили множество проектов, направленных на улучшение условий проживания местных жителей.

Среди достижений ФКР - ремонта 1,1 тысячи многоквартирных домов, в том числе 115 фасадов, 367 кровель. Кроме того, была выполнена замена систем водоснабжения и теплоснабжения в тысячи домах, обновление лифтов в 378 зданиях, а также отремонтирована система газоснабжения в 793 МКД.

Внедрение цифровых технологий значительно повысило эффективность процессов капитального ремонта, благодаря автоматизированной системе учета Фонда, онлайн-камерам видеонаблюдения, интерактивной карте капремонта и мобильному приложению для строительного контроля. Центр управления проектами осуществляет постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ. Его специалисты регулярно посещают объекты капремонта в различных городских округах.

По сравнению с предыдущими периодами, объем работ в текущем году увеличился на 65%, что указывает на более эффективное использование ресурсов и качественное планирование.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы
17 июля 2024, 21:22
Дошкольники приняли участие в экологической акции «Добрые крышечки» в Истре
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Воспитанники дошкольных учреждений Истры вместе с родителями поучаствовали в экологической акции. Они сдали пластиковые крышки от бутылок на переработку.

Дети дошкольных отделений школ № 2 и № 3 города Истра собрали пластиковые крышки и отдали в переработку. По мнению родителей, акция воспитывает в ребятах бережное отношение к окружающему миру.

«Добрые крышечки» - это российский социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек. Его цели: сделать мир чище и помочь детям с особенностями развития.

Люди сдают пластиковые крышки от бутылок и пакетов с пищевыми продуктами в пункты приема. Когда крышечки накапливаются, крупную партию доставляют на завод по переработке пластика. Вырученные от сбора деньги переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Ежегодно в школах и садах округа Истра дети и родители собирают и сдают крышки от бутылок и пакетов в рамках не только этой акции, но и других.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Переработка Детские сады Экология

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