Городской округ Химки стал лауреатом всероссийского конкурса физкультуры и спорта

Конкурс приурочили к 100-летию Министерства спорта России. Участников разделили на три группы в соответствии с числом населения в городах: до 50 тысяч человек, от 50 до 100 тысяч человек и свыше 100 тысяч человек.

Конкурсанты состязались в номинациях «Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры и массового спорта» и «Лучший муниципальный госпаблик по освещению спортивных мероприятий». Всероссийский конкурс провели в рамках государственной программы «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

«Это заслуженное признание нашей работы по созданию условий для профессионального и любительского спорта в городе. В этом году мы открыли после реконструкции два старейших спорткомплекса - „Юность“ в Сходне и „Родина“ в Старых Химках. В планах продолжить развитие спортивной инфраструктуры - строить новые спортшколы, реконструировать стадионы и поддерживать наших спортсменов», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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