Городской фестиваль-конкурс школьных театральных коллективов прошел в Лобне

Творческие студии и кружки представили постановки сказок, историй из «Повестей Белкина» и романа в стихах «Евгений Онегин». В номинации «Развитие» победил коллектив школы № 5, а в номинации «Дебют» - школа № 2.

В Лобне уделяется значительное внимание развитию дополнительного образования. Здесь функционируют бесплатные секции и кружки различных направлений. Они организованны как на базе общеобразовательных школ, так и в других бюджетных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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