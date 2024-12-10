10 декабря 2024, 11:04

Городское первенство по дзюдо прошло в Котельниках

Телеканал «360»
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Более 300 спортсменов приняли участие в первенстве округа по дзюдо. В Котельники приехали спортсмены из Ярославля, Иванова и Нижнего Новгорода.

Первенство открыли гимном России. Поприветствовал участников глава округа Иван Жарков.

«Хочется пожелать вам спортивной и здоровой борьбы. Успехов, и пусть победит сильнейший», - сказал глава Котельников.

Соревнования проводят по олимпийской системе.

«Борьба длится две минуты. Сюда приезжают спортсмены для побед, которые дают им повышение разряда», - добавила вице-президент Федерации по дзюдо Ирина Матейчук.

Шесть спортсменов, которые выполнили нормативы второго юношеского разряда, получили желтые пояса.

«От сборной федерации в Котельниках участвуют 25 человек. Уровень соперников очень хороший. Мы к этому турниру готовились две-три недели», - добавил тренер спорт школы «Котельники» Максим Бухаров.

В Котельниках популяризируют дзюдо уже 20 лет. Турниры проводят весной и зимой. В этом приняли участие спортсмены 2011–2014 годов рождения.

«Нам турнир очень нравится. Наших ребят приехало достаточно много. Мы надеемся не просто поучаствовать, но и выиграть. Организовали турнир очень хорошо», - сказал тренер ЦСКА Надир Сямиулин.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и подарки.

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Спортсмены Школы Россия Котельники
10 декабря 2024, 11:32
Девушку с 10-сантиметровым тромбом в мозге спасли в Воскресенской больнице
Медиасток.рф
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Пациентка 23 лет экстренно поступила в Воскресенскую больницу в тяжелом состоянии с нарушениями сознания, речи и подвижности. Обследование выявило венозный инфаркт и отек головного мозга. Причиной патологии стал тромб.

Тромб сформировался у пациентки на фоне приема гормональных препаратов. Консервативная терапия, направленная на растворение сгустка, не дала выраженного улучшения. Для спасения жизни врачи провели экстренную операцию.

«Через небольшой прокол в паховой области выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места тромбоза в головном мозге и с помощью специальных инструментов извлекли из сосудистого русла 10-сантиметровый тромб. Он полостью перекрывал отток венозной крови из головного мозга», - рассказал заведующий региональным сосудистым центром Гурген Айвазян.

Операция длилась 1,5 часа и завершилась успешно. Вмешательство провели малоинвазивным методом, без общего наркоза.

Сразу после операции кровообращение в головном мозге восстановилось, уменьшился отек. Сейчас девушка продолжает лечение в стационаре.

Новый пост скорой помощи заработал в поселке Сосны в Одинцове. Он рассчитан на две круглосуточные бригады. Как рассказали в региональном Минздраве, пост будет обслуживать 10 населенных пунктов, в том числе поселок Успенское, деревни Николина Гора и Маслово.

Больницы Воскресенск
10 декабря 2024, 11:03
Кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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С сентября по декабрь в Подмосковье проводили масштабную сезонную кампанию по вакцинации от гриппа. Бесплатную прививку, которая защитит от осложнений, сделали 4,7 миллиона человек.

«Именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1 миллиона детей. В Московской области план по вакцинации выполнен на 100%», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В начале декабря стало известно, что новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции - « Гам-VLP-Мультивак » - зарегистрировали в России. Вакцину вывели биотехнологическим путем. Она безопаснее препаратов на основе патогенных вирусов.

Грипп Вакцинация
09 декабря 2024, 22:17
Мастер-классы для детей пройдут в парке Солнечногорска 14 и 15 декабря
Медиасток.рф
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Специалисты городского парка в Солнечногорске подготовили для жителей афишу мероприятий. С 13 по 15 декабря дети смогут поучаствовать в анимационной программе и мастер-классах, а взрослые — отправиться на пробежку.

На площадке за памятником Михаилу Лермонтову для детей проведут анимационные программы 13 декабря в 15:00 и 15 декабря в 12:00. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству состоятся у павильона на набережной городского парка 14 декабря в 12:30 и 15 декабря в 14:00.

Для любителей активного досуга пройдет спортивно-игровая семейная программа «Веселые старты». Участников ждут 14 декабря в 12:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову. Кроме того, все желающие могут присоединиться к пробежке ParkRun 14 декабря в 09:00 у стадиона «Металлург».

«Подготовили насыщенную программу, которая позволит весело и с пользой провести время с семьей, укрепить здоровье и развить творческие способности», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Актуальную информацию жители Солнечногорска могут узнать в афише мероприятий городского парка в телеграм-канале «Парки Солнечногорья». Культурную программу проводят в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

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Солнечногорск Семья Парки
09 декабря 2024, 22:05
Свыше 40 дорожных рабочих очистят улицы в Солнечногорске после снегопада
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После мощного циклона круглосуточные специализированные бригады приводят в порядок улицы в Солнечногорске. С началом обильного снегопада рабочие ежедневно расчищают более 900 километров дорог и тротуаров.

В первую очередь уделяют внимание магистралям с интенсивным движением, обеспечивают проезд к важным социальным объектам: школам, детским садам, больницам и остановкам общественного транспорта.

Для уборки дорог общего пользования задействовали 76 машин снегоуборочной техники и 45 дорожных рабочих. Дворовые территории очищают 56 единиц техники и 128 дворников из «Дирекции единого заказчика городского округа Солнечногорск». Также в уборке участвуют 90 роторных снегоочистителей. Специалисты управляющих компаний приводят в порядок прилегающие территории, включая подъездные пути и дворы, а также убирают снег и сосульки с крыш.

Для складирования снега организовали площадки в районе деревни Хметьево площадью 11,1 гектар и еще один склад в Солнечногорске на 52 гектара.

«Коммунальные службы округа работают оперативно и по установленному графику. У нас есть все необходимые ресурсы для эффективной работы. Мы благодарны правительству Московской области за постоянную поддержку в обновлении и пополнении нашей техники», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Она также добавила, что во время снегопада снежный покров может достигать пяти сантиметров на магистралях и скоростных трассах, а на остальных дорогах - до восьми сантиметров. После окончания снегопада участки с интенсивностью движения около шести тысяч автомобилей в сутки чистят в течение трех-пяти часов, дороги с низкой интенсивностью - в течение суток.

Обращения по вопросам уборки территорий от снега можно направлять по телефону горячей линии главы городского округа Солнечногорск: 8 (800) 201-67-67.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Дороги Снегопад

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