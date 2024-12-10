Городское первенство по дзюдо прошло в Котельниках

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Первенство открыли гимном России. Поприветствовал участников глава округа Иван Жарков.

«Хочется пожелать вам спортивной и здоровой борьбы. Успехов, и пусть победит сильнейший», - сказал глава Котельников.

Соревнования проводят по олимпийской системе.

«Борьба длится две минуты. Сюда приезжают спортсмены для побед, которые дают им повышение разряда», - добавила вице-президент Федерации по дзюдо Ирина Матейчук.

Шесть спортсменов, которые выполнили нормативы второго юношеского разряда, получили желтые пояса.

«От сборной федерации в Котельниках участвуют 25 человек. Уровень соперников очень хороший. Мы к этому турниру готовились две-три недели», - добавил тренер спорт школы «Котельники» Максим Бухаров.

В Котельниках популяризируют дзюдо уже 20 лет. Турниры проводят весной и зимой. В этом приняли участие спортсмены 2011–2014 годов рождения.

«Нам турнир очень нравится. Наших ребят приехало достаточно много. Мы надеемся не просто поучаствовать, но и выиграть. Организовали турнир очень хорошо», - сказал тренер ЦСКА Надир Сямиулин.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и подарки.

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