Городские парки в Павловском Посаде представили афишу до 26 октября

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«Хлеб - чудо земли» - интеллект-пикник, который пройдет 22 октября в павильоне городского парка в 11:00. Там же 22 октября Общественный совет проведет прием граждан в 17:00. На мероприятии обсудят допустимый уровень шума при уборке территорий.

В пятницу в 11:00 в городском парке пройдет мастер-класс «Есть идея», а вечером молодогвардеец Матвей приглашает на концерт «Звуки заботы». Мастер-класс для юных жителей Павловского Посада «Пластилиновая ворона» пройдет в субботу.

В парке Победы также организуют прием Общественного совета. Он состоится 23 октября в 10:00.

В парке «Дубрава» в субботу пройдет первое занятие по йоге «Цигун». Начало - в 16:00.

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