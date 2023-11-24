Горнолыжные курорты Подмосковья признали одними из лучших в России

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Горнолыжный курорт «Сорочаны» находится в Дмитровском округе. Посетители могут выбрать для спусков гору высотой 225 метров или одну из десяти трасс с перепадом высот до 90 метров.

В номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен». Она находится на территории горнолыжного комплекса «Волен-Степаново».

Всего участниками национальной премии стали 342 представителя индустрии со всей страны. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что в прошлом зимнем сезоне горнолыжные курорты региона посетили почти 1,2 миллиона человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в регион во время новогодних праздников.

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