06 февраля 2024, 23:12

Горнолыжники из Подмосковья победили в соревнованиях профессионалов «Серия PRO»

Фото: Российская Федерация горнолыжного спорта
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Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и одну серебряную медаль на дебютном в 2024 году этапе международных профессиональных соревнований по горнолыжному спорту «Серия PRO». Третий этап борьбы проходил 6 февраля в Белокурихе Алтайского края.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсменка Виталина Гирина, выступавшая в дисциплине «слалом», опередила свою соперницу Марию Шканову из Белоруссии на 1,25 секунды. На первых двух этапах «Серии PRO» она приходила второй.

​Подмосковный спортсмен Семен Ефимов стал победителем в дисциплине «слалом», опередив лыжника Александра Хорошилова на 0,45 секунды. Это уже третья золотая медаль Ефимова по итогам соревнований «Серия PRO».

Третье место получил челябинец Сергей Челмакин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
06 февраля 2024, 22:51
Депутат Мособлдумы Александр Легков передал олимпийскую медаль для экспозиции на Аллее славы на ВДНХ
Фото: российское общество «Знание»
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной Думы Александр Легков передал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи для экспозиции на Аллеи Славы. Выставка в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на открытии экспозиции побывали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, а также российские спортсмены.

Дмитрий Чернышенко отметил, что спортивная инфраструктура развивается не только в Сочи, но и по всей стране и поблагодарил спортсменов за их мастерство, веру и преданность Родине.

Вместе с Александром Легковым свои медали в именных стелах разместили фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Напомним, что Аллея Славы - это выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой арене.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены ВДНХ
06 февраля 2024, 22:22
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа
фото - московская областная федерация спортивного метания ножа
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Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре награды на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа «Турнир памяти И. М. Антипиной». Сборная Московской области получила одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Варвара Солдаткина из Пушкино заняла первое место на дистанции три метра среди женщин. Андрей Булышкин из Подольска стал серебряным призером на дистанции три метра среди мальчиков 12-13 лет. Спортсменка из Пушкино Александра Колесникова завоевала второе место на дистанции пять метров среди девушек 16-17 лет.

Бронзовую медаль принес подмосковной сборной Руслан Багаутдинов. Он пришел третьим на дистанции три метра среди юношей 14-15 лет.

Всероссийские соревнования «Турнир памяти И. М. Антипиной» по спортивному метанию ножа прошли с 2 по 4 февраля в Москве, в которых приняли участие более 120 спортсменов из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Пушкино
06 февраля 2024, 22:19
Зональное первенство Подмосковья по боксу прошло в Волоколамске
Телеканал «360»
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В Волоколамске во дворце спорта «Лама» состоялось первенство Подмосковья по боксу. Пятеро из семи ребят стали победителями и завоевали путевки на чемпионат и первенство Московской области.

Помимо отбора, в дворце спорта «Лама» прошел региональный боксерский турнир «Снежинка». Всего 45 ребят от 13 до 14 лет боролись за выход на чемпионат.

Победу одержал боксер Григорий Зюзин из Волоколамска. Он занимается боксом более трех лет и провел более 30 боев, в большинстве одержал победу. Ему вручили специальный кубок - за самый зрелищный бой.

«Зональное первенство - это значимый турнир уже потому, что лучшие из лучших отбираются на область. Первые и вторые номера получают возможность соревноваться и представлять Московскую область на региональных соревнованиях», - отметила заместитель директора дворца спорта «Лама» Ирина Назарова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Волоколамск
06 февраля 2024, 21:47
МосОблЕИРЦ представили Путину как успешную модель для привлечения средств в сферу ЖКХ
Мин ЖКХ
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Владимиру Путину 5 февраля представили региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ как пример успешной модели привлечения дополнительных средств в отрасль ЖКХ. Подробные цифры привел руководитель «Интер РАО» Борис Ковальчук.

По его словам, в Подмосковье в период с 2019 по 2023 годы благодаря работе центра удалось повысить сбор платежей в сфере ЖКХ на 6,5%, что дало дополнительных 15 миллиардов рублей.

Московский областной единый информационно-расчетный центр, созданный в 2013 году, сейчас стал крупнейшим центром, который обслуживает около четырех миллионов лицевых счетов, а также предоставляет жителям удобные цифровые сервисы.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в этой сфере очень важна платежная дисциплина.

«У нас постоплатная система - сначала потребили коммунальный ресурс и только потом оплатили. Вот почему порядок и своевременность расчетов в ЖКХ - одна из ключевых задач, с которой успешно справляется региональный ЕИРЦ», - пояснил Велиховский.

МосОблЕИРЦ предоставляет жителям Подмосковья возможность выгодной и удобной оплаты счетов, а офисы центра открыты во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Деньги

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