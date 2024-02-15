15 февраля 2024, 17:38

Горнолыжница из Подмосковья выиграла золото на всероссийских соревнованиях

Российская Федерация горнолыжного спорта
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Виталина Гирина из Подмосковья выиграла золоту медаль соревнований по горнолыжному спорту на всероссийской спартакиаде по зимним видам. Она стала лучшей в дисциплине «слалом».

​Как рассказали в Минспорте Подмосковья, девушка дошла до финиша за 1,48 минуты, обогнал соперниц из Москвы и Сахалинской области.

Сейчас в общей копилке региона 19 наград соревнований. Спортсмены получили шесть золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. В турнире участвуют 165 представителей Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
15 февраля 2024, 17:48
Недостатки содержания дорог по просьбам жителей устранили в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с представителями Мосавтодора провела проверку проблемных участков дорог в Погорелках. Инициатива была организована в ответ на обращения жителей, высказанные в ходе выездной администрации.

В ходе проверки осмотрели следующие дорожные артерии: Осташковское шоссе, Волковское шоссе, Пироговское шоссе, улицы Мытищинская, Фабричная и Мира.

По словам главы Мытищ, обслуживающая организация «Мосавтодор» усилила контроль и качество содержания указанных магистралей. Ранее выявленные недостатки, такие как загрязнение дорог и остановок, были устранены.

Однако, в ходе проверки были сделаны замечания относительно уборки тротуаров и пешеходных переходов. Представители «Мосавтодора» обещали приступить к устранению этих недочетов в ближайшее время.

Тротуар на улице Мытищинской, который соединяет жилой комплекс «Афродита» и школу № 19 во время проверки признали опасным для пешеходов. Сейчас он требует ремонта. В планах провести его в летний период. На пешеходной зоне обновят асфальтовое покрытие, установят ограждения и дополнительное освещение.

Администрация подчеркнула, что содержание дорожно-уличной сети находится под особым контролем, и выездные проверки будут проводиться регулярно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Мытищи Дороги
15 февраля 2024, 17:48
Модернизация системы теплоснабжения в Дзержинском начнется весной
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Состояние системы теплоснабжения в Дзержинском обсудили на региональном штабе с вице-губернатором Евгением Хромушиным. Уже весной в округе начнутся масштабные работы по модернизации сетей.

Евгений Хромушин отметил, что Дзержинский - округ с одной из самых сложных ситуаций в сфере ЖКХ. Муниципалитет даже не получил паспорт готовности к отопительному сезону прошлой осенью. Предприятие «ЭКПО», которое снабжает город теплом, находится в состоянии банкротства.

На штабе обсудили, как выйти из сложившейся ситуации. Власти продумают все возможные варианты для принятия незамедлительных мер, чтобы ДМУП «ЭКПО» было способно обеспечивать жителей теплом и горячей водой.

В ремонте нуждаются тепловые сети магистрали № 5, обеспечивающие теплом 116 домов, ЦТП № 5, тепловые сети на улицах Жукова, Дзержинской, Поклонной и других. Кроме того, на штабе предложили перевести несколько домов на независимую схему теплоснабжения.

В ближайшее время в округ приедет рабочая группа «Юг» для оценки приоритетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Дзержинский
15 февраля 2024, 16:48
Видеосистема «Безопасный регион» проследит за избирательными участками Подмосковья на выборах президента
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Система «Безопасный регион», функционирующая на территории Московской области, включает в себя более 130 тысяч камер. Они установлены в подъездах, парках, дворах, а также в местах массового скопления людей. Технологии помогут проконтролировать ход выборов президента в Подмосковье.

По словам начальника управления общественной безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области Дмитрия Алексеева, использование системы «Безопасный регион» способствует увеличению раскрытия преступлений в 1,5-2 раза.

«Также снижается количество совершенных преступлений в общественных местах и на улицах», - указал Дмитрий Алексеев.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» будет задействована на выборах уже второй год подряд. Она обеспечит контроль не только на избирательных участках, но и на прилегающих территориях. Камеры фиксируют происходящее и помогают предотвращать нарушения, что способствует повышению легитимности выборов и безопасности избирателей.

Записи с камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления людей и на социальных объектах региона, хранятся в течение 30 дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы
15 февраля 2024, 16:42
Концерт и конкурсы проведут на рынке «О! Подворье» в Одинцове 23 февраля
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Один из крупнейших рынков Московской области «О! Подворье» пригласил посетить концертно-развлекательную программу и попробовать натуральную фермерскую продукцию 23 февраля. Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

В 2020 и 2021 годах «Одинцовское подворье» дважды удостоилось награды «Лучший розничный рынок» от Минпромторга России. Сейчас на торговой площадке проводятся разнообразные конкурсы в преддверии праздника, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

23 февраля с 13:00 до 14:00 возле главного входа в торговый комплекс выступит военный оркестр Сухопутных войск Российской Федерации. Он исполнит любимые мелодии и марши военных лет, а также известные современные песни. После этого посетители смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясные деликатесы, выпечку и фермерское молоко.

Кроме продуктовых прилавков, на рынке работают магазины с товарами для дома, спорта и одеждой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Магазины Бизнес

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