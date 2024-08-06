06 августа 2024, 20:46

Гонки, игры и состязания организовали в детском лагере «Родина» в Подольске

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В пятой смене Детско-юношеского центра «Родина» в городском округе Подольск проводят гонки на веломобилях, игры в лазертаг, водные состязания и путешествия по VR-реальности. Смена завершится уже 13 августа, всего она объединила 317 детей.

Пятая смена «Движение и опережение» в Детско-юношеском центре «Родина» началась 31 июля и завершится 13 августа. Более 300 детей в возрасте от 7 до 15 лет участвовали в гонках на веломобилях и водных соревнованиях, играли в лазертаг и путешествовали по VR-реальности.

День в лагере начинается с зарядки и продолжается ездой на красочных веломобилях. Ребята делятся друг с другом советами и стратегиями, как обогнать соперников.

Ежедневно проводят баттл, где дети надевают специальные повязки и берут лазерные пушки. Здесь ребята учатся командной игре и сотрудничеству. Участники игры пробираются к базам соперников. Чтобы победить, они применяют хитрые тактики.

С помощью специальных очков на сеансе виртуальной реальности дети исследуют подводный мир, встречаются с необычными существами и участвуют в захватывающих приключениях.

В бассейне во время водных гонок ребята учатся плавать и преодолевать страхи. Перед квестом спасатели объясняют им правила игры и безопасности, следят за тем, чтобы каждый был в жилете.

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Подольск Дети Детские лагеря
06 августа 2024, 21:37
Более 350 детей из Химок отдохнули в летних лагерях
Медиасток.рф
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Этим летом свыше 350 детей из Химок поучаствовали в образовательных лекциях, спортивных эстафетах, выставках и мастер-классах. Они отдохнули в загородных лагерях и на побережье Черного моря.

В летних лагерях смогли отдохнуть ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети из социально незащищенных семей. Им оказывали особую поддержку. Так, за ребятами присматривали педагоги, чтобы их отдых был максимально комфортным и безопасным.

«Отдых на черноморском побережье - хорошая возможность набраться сил перед новым учебным годом. Особое внимание было уделено детям из семей участников специальной военной операции. Также насыщенная программа была организована в пришкольных лагерях», - рассказал муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Дети Химки Детские лагеря
06 августа 2024, 21:31
ГУРБ Подмосковья предупредило жителей о новом виде мошенничества
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей о новой схеме мошенничества. На этот раз воры звонят с просьбой вернуть деньги, которые они якобы по ошибке отправили не тому человеку.

«Первым делом мошенники заходят в банковское приложение и открывают чат со своей жертвой. Они отправляют ничего не подозревающему человеку сообщение с переводом денег, например, „Перевод от Елена Анатольевна А. 500“. У большинства не возникает вопросов к таким сообщениям, так как они ничем не отличаются от настоящих», - рассказали в ведомстве.

Далее они просят вернуть деньги, которые отправили случайно. Как правило, люди сразу переводят разные суммы мошенникам и только потом понимают, что с их счета пропали средства.

Защитить себя очень просто. Получив такое сообщение, следует проверить свой банковский счет, и если никакого перевода не было, то немедленно прекратить общение - это мошенник, заключили в ведомстве.

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Банки Мошенничество Деньги
06 августа 2024, 21:22
Фестиваль православной казачьей культуры пройдет в Химках 17 августа
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В поселке Лунево городского округа Химки проведут фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас». Жители познакомятся с кузнечным искусством и поучаствуют в конкурсе пирогов.

Программа фестиваля включает в себя различные конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Мероприятие откроет молебен, где проведут освящение меда.

Далее мастера кузнечного дела продемонстрируют искусство ковки металла. После жителей и гостей округа ждет концерт с традиционными казачьими песнями и современными творческими номерами.

Кульминацией фестиваля станет конкурс пирогов «Казачья стряпуха». Участники покажут свои кулинарные таланты и поделятся рецептами традиционных блюд. Посетителям также расскажут о разных видах ремесел, таких как плетение, вышивка, резьба по дереву и другие. Для любителей активностей организуют состязания по армрестлингу, перетягиванию каната и игре в «городки». Также проведут мастер-класс по фланкировке - искусному и зрелищному владению шашкой.

Мероприятие пройдет 17 августа. Вход свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Фестивали
06 августа 2024, 21:16
Более 10 официальных точек торговли арбузами и дынями открыли в Подольске
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В городском округе Подольск купить арбуз или дыню можно в 13 официальных точках торговли. Сезон продажи бахчевых культур продлится с 1 августа по 1 ноября.

Почти в каждом районе Подольска жители могут купить арбуз или дыню: 13 официальных точек продаж оформлены в едином стиле и имеют специальный договор. На видном для покупателей месте висит QR-код. По нему каждый клиент может проверить всю информацию о продавце: местонахождение, вид объекта, специализация, период размещения, наименование региона и индивидуальный номер налогоплательщика.

Ежедневно спецслужбы проводят мониторинг округа и выявляют места незаконной торговли. Помогают инспекторам в этом специальное мобильное приложение и камеры видеонаблюдения. В случае нарушения сотрудники составляют протоколы, а палатки, навесы и прилавки ликвидируют.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Торговля Бизнес

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