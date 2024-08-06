Гонки, игры и состязания организовали в детском лагере «Родина» в Подольске

Пятая смена «Движение и опережение» в Детско-юношеском центре «Родина» началась 31 июля и завершится 13 августа. Более 300 детей в возрасте от 7 до 15 лет участвовали в гонках на веломобилях и водных соревнованиях, играли в лазертаг и путешествовали по VR-реальности.

День в лагере начинается с зарядки и продолжается ездой на красочных веломобилях. Ребята делятся друг с другом советами и стратегиями, как обогнать соперников.

Ежедневно проводят баттл, где дети надевают специальные повязки и берут лазерные пушки. Здесь ребята учатся командной игре и сотрудничеству. Участники игры пробираются к базам соперников. Чтобы победить, они применяют хитрые тактики.

С помощью специальных очков на сеансе виртуальной реальности дети исследуют подводный мир, встречаются с необычными существами и участвуют в захватывающих приключениях.

В бассейне во время водных гонок ребята учатся плавать и преодолевать страхи. Перед квестом спасатели объясняют им правила игры и безопасности, следят за тем, чтобы каждый был в жилете.

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