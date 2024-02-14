«Гонка Александра Легкова» пройдет в Подмосковье 23 и 24 февраля

На юбилейной «Гонке Легкова» ожидается присутствие известных спортсменов, включая чемпионов и призеров олимпийских игр, таких как Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов и других.

В первый день фестиваля пройдут соревнования на дистанциях 10 и 20 километров для взрослых и несколько стартов для детей. Во второй день для участников проведут лыжные мастер-классы.

Гости смогут с пользой провести время всей семьей, пообщаться с известными спортсменами и получить от них автографы. Кроме того, партнеры мероприятия подготовили различные розыгрыши. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

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