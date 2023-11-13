«Существуют президентские программы модернизации жилищно-коммунальной системы, и в наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем и очистные сооружения, и котельные, а с недавнего времени активная работа началась по замене сетей. Запрос на это огромный», - отметил губернатор.

Масштабные работы ведутся во многих городах Подмосковья, в том числе в Химках, Воскресенске, Солнечногорске и Кашире. Сети в этих муниципалитетах сильно изношены, что в прошлом приводило к перебоям с теплом.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос, когда будет решена та или иная проблема. Но мы видим случаи, когда житель просто не может дозвониться до своей управляющей компании. Наиболее яркий момент был в Лопатинском, это городской округ Воскресенск. После этого я дал задание подготовить решение и запустить робота „Женю“, который сегодня будет официально анонсирован», - рассказал Андрей Воробьев.

Голосовые помощники давно и успешно применяются в Подмосковье, в том числе в медицине. Так, робот «Светлана» помог снять дополнительную нагрузку с медиков во времена ковида и облегчил жителям процесс получения информации. Такой же аналог теперь внедрят и в системе ЖКХ.

«Мы знаем, что роботы используют искусственный интеллект, учатся. Я очень надеюсь, что „Женя“ будет учиться гораздо быстрее, чем предыдущее поколение. Надеюсь, что мы сделаем эту работу качественно, и будет практическая польза для каждого человека», - добавил глава региона.

Этим летом в Московской области запустили еще одного голосового помощника - « Любовь ». Это робот, который помогает жителям получать информацию в ЗАГС.

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