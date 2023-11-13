13 ноября 2023, 12:56

Голосовой помощник «Женя» появится в системе ЖКХ в Подмосковье — Андрей Воробьев

Пресс-служба губернатора Московской области
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Новый голосовой помощник в сфере ЖКХ появится в Подмосковье. Запуск робота «Жени», который поможет жителям быстрее получать ответы в управляющих компаниях, анонсировал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Существуют президентские программы модернизации жилищно-коммунальной системы, и в наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем и очистные сооружения, и котельные, а с недавнего времени активная работа началась по замене сетей. Запрос на это огромный», - отметил губернатор.

Масштабные работы ведутся во многих городах Подмосковья, в том числе в Химках, Воскресенске, Солнечногорске и Кашире. Сети в этих муниципалитетах сильно изношены, что в прошлом приводило к перебоям с теплом.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос, когда будет решена та или иная проблема. Но мы видим случаи, когда житель просто не может дозвониться до своей управляющей компании. Наиболее яркий момент был в Лопатинском, это городской округ Воскресенск. После этого я дал задание подготовить решение и запустить робота „Женю“, который сегодня будет официально анонсирован», - рассказал Андрей Воробьев.

Голосовые помощники давно и успешно применяются в Подмосковье, в том числе в медицине. Так, робот «Светлана» помог снять дополнительную нагрузку с медиков во времена ковида и облегчил жителям процесс получения информации. Такой же аналог теперь внедрят и в системе ЖКХ.

«Мы знаем, что роботы используют искусственный интеллект, учатся. Я очень надеюсь, что „Женя“ будет учиться гораздо быстрее, чем предыдущее поколение. Надеюсь, что мы сделаем эту работу качественно, и будет практическая польза для каждого человека», - добавил глава региона.

Этим летом в Московской области запустили еще одного голосового помощника - « Любовь ». Это робот, который помогает жителям получать информацию в ЗАГС.

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ЖКХ Искусственный интеллект Андрей Воробьев
13 ноября 2023, 12:58
Опыт и перспективы развития кадетских классов обсудили на заседании в Подмосковье
ГУ МЧС России по Московской области
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В регионе прошло расширенное заседание «Кадетское образование: опыт и перспективы развития в Московской области». Его организовал комитет по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, а принял участие в нем — замначальника ГУ МЧС России по Московской области и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Медведев.

Сейчас в регионе функционируют 46 кадетских классов пожарно-спасательной направленности, где учатся свыше тысячи детей.

«На постоянной основе с учащимися кадетских классов проводятся уроки безопасности, профилактические беседы, экскурсии в пожарно-спасательные части. Также деятельность в рамках сотрудничества строится в форме взаимного обмена информацией, взаимных консультаций, разработки и реализации проектов и программ», - заявил Медведев.

Кадеты участвуют в конкурсах «Лучшая дружина юных пожарных», «Таланты и поклонники», «Неопалимая купина» и других. Кроме того, управление проводит профильные и практические занятия, а также профориентированную работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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МЧС РФ Образование
13 ноября 2023, 12:42
Детский интерактив по финансовой грамотности прошел на выставке-форуме «Россия»
МЭФ МО
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Министерство экономики и финансов Московской области провело интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Активность организовали на стенде «Финансовые технологии на службе людям» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Квест провел замминистра экономики и финансов Андрей Майоров. Он рассказал гостям факты из мира финансов, после чего дети стали частью игры «Алиас» на знание финансовых терминов.

Целью интерактива по финансовой грамотности стало получение несовершеннолетними навыком ответственного отношения к деньгам.

«Финансовая тема привлекла посетителей всех возрастов. Команды, состоявшие из детей, подростков и взрослых мерились силами в игре „верю/не верю“. Сложные вопросы во время напряженной борьбы за победу обсуждали все вместе, рассматривая разные версии», - уточнили в ведомстве.

Самым юным участником квеста стал 11-летний Михаил. Победители игры получили не только знания, но и беспроводную колонку и ланчбокс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам региона.

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Выставка-форум «Россия»
13 ноября 2023, 12:41
Андрей Воробьев поздравил полицейских с профессиональным праздником
Пресс-служба губернатора Московской области
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Награждения лучших сотрудников провели в Подмосковье ко Дню полиции, 10 ноября. Губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей органов внутренних дел с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы.

«Прежде всего, я хочу поздравить вас, Виктор Кузьмич, и всех сотрудников внутренних дел. В пятницу отмечали День полиции. Большое количество людей находятся на службе. Каждый день, круглые сутки работают наши участковые, специальные подразделения. Хочу в вашем лице поблагодарить всех за эту слаженную работу, взаимодействие», - обратился губернатор к начальнику Главного управления МВД России по Московской области Виктору Паукову.

Андрей Воробьев подчеркнул важность работы полиции.

«Уверен, что и дальше наш главк будет на хорошем, высоком счету. Наши поздравления вам и всем вашим сотрудникам», - добавил глава региона.

В пятницу, 10 ноября, в городских округах Подмосковья прошли награждения выдающихся сотрудников полиции. Благодарственные письма и грамоты получили те, кто добился значимых результатов работы за последний год, а также ветераны МВД.

Андрей Воробьев Полиция
13 ноября 2023, 12:30
Андрей Воробьев объявил о кадровых изменениях в правительстве Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил кадровые перестановки в правительстве. Новым руководителем Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра стал Кирилл Карасев. Владислав Мурашов занял должность заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия.

«Владислава мы хорошо знаем, в нашей команде работает с первого дня на разных позициях. Очень надеюсь, Владислав, что новые подходы, все те задачи, которые стоят и в лесном комплексе, и в вверенном вам министерстве, будут достойно выполняться с учетом постоянного поиска, трансформации, умных решений», - подчеркнул Воробьев.

По словам главы Подмосковья, все главы муниципалитетов, которые работают в правительстве, активно взаимодействуют и сотрудничают при решении различных задач.

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Андрей Воробьев

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