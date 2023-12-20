Голосовой помощник приложения «Подмосковные стройки» принял 2,5 тысячи обращений за 8 месяцев

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Голосовой помощник «Алиса» может рассказать о строительстве школ, поликлиник, детских садов и других объектов в Подмосковье. С апреля 2023 года таким путем можно узнавать и о процессе возведения многоквартирных домов.

Пользоваться голосовым помощником можно с мобильного телефона, колонки или стационарного компьютера.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».