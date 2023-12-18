Голосового помощника МФЦ Подмосковья обучили сообщать о готовности документов

«Умные технологии обрабатывают звонки на горячей линии, отвечают на запросы жителей в мессенджерах, контролируют чистоту на улицах и быстро решают другие задачи, на выполнение которых человеку требовалось бы значительно больше времени. Среди таких инноваций - голосовой помощник региональных МФЦ. Теперь он не только принимает звонки, но и информирует заявителей о готовности их документов», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Звонок о готовности документов поступает с номера 8-498-602-12-80.

Робот «Галина» принимает все входящие звонки в МФЦ Подмосковья. Помощник информирует о работе центров, услугах и госпошлинах, может записать на прием или отменить запись. За 2023 год программа обработала свыше 1,9 миллиона звонков.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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