Голосование за место проведения выездного приема администрации началось в Лобне

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Голосование идет в Telegram-канале главы городского округа Лобня Игоря Демешко. Жители могут выбрать один из девяти районов.

«Встречи в формате выездной администрации - эффективный инструмент взаимодействия структур администрации и жителей. Мы регулярно проводим подобные мероприятия в разных микрорайонах округа, для того чтобы вы могли решить вопросы, касающиеся всех сфер городской среды, рядом с домом», - отметил Игорь Демешко.

Напомним, в прошлом голосовании жители выбрали микрорайон Красная Поляна.

Прием граждан там организовали в школе № 6. Многие вопросы удалось решить на месте, остальные руководство округа возьмет под контроль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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