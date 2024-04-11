Голосование за места для благоустройства в Солнечногорске завершится 30 апреля
До окончания голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» осталось больше двух недель. Оно завершится 30 апреля. В опросе уже приняли участие почти 10 800 жителей городского округа Солнечногорск.
Отдать голос можно за один из трех объектов: общественная территория в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория у железнодорожной станции.
«Те, кто еще не отдал свой голос, могут это сделать, перейдя по ссылке. Проголосовать может любой житель старше 14 лет. Напомню, что территория, набравшая наибольшее количество голосов, преобразится в 2025 году», - отметил председатель Общественной палаты городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.
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