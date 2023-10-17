Голосование за лучший жилой дом пройдет в Подмосковье до 30 ноября
Онлайн-голосование за участников конкурса «Лучший дом. Лучший двор» пройдет в Подмосковье до 30 ноября. На выбор участникам предоставят почти 300 претендентов.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, лучших выберут в четырех номинациях: самый энергоэффективный дом, самый дружный дом, лучший подъезд и лучший двор.
Отдать свой голос можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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