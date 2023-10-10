Голосование за лучшего врача началось на «Доброделе» в Подмосковье
Голосование «Народный доктор Московской области» началось на портале «Добродел». Лучшего врача жители могут выбрать до 6 ноября по ссылке.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, голосование по выбору лучшего врача по мнению жителей проводят в регионе ежегодно. В конкурсе участвуют свыше 25 тысяч специалистов.
«Это возможность для пациентов поддержать своего любимого врача, отдав ему свой голос», - сказала она.
По итогам голосования выберут лучших детских и взрослых врачей, которые получат денежные призы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.
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