Голосование за лучшего врача началось на «Доброделе» в Подмосковье

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, голосование по выбору лучшего врача по мнению жителей проводят в регионе ежегодно. В конкурсе участвуют свыше 25 тысяч специалистов.

«Это возможность для пациентов поддержать своего любимого врача, отдав ему свой голос», - сказала она.

По итогам голосования выберут лучших детских и взрослых врачей, которые получат денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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