Голосование за лучшего врача началось на «Доброделе» в Подмосковье

10 октября 2023, 16:28
Пресс-служба Минздрава МО
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Голосование «Народный доктор Московской области» началось на портале «Добродел». Лучшего врача жители могут выбрать до 6 ноября по ссылке.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, голосование по выбору лучшего врача по мнению жителей проводят в регионе ежегодно. В конкурсе участвуют свыше 25 тысяч специалистов.

«Это возможность для пациентов поддержать своего любимого врача, отдав ему свой голос», - сказала она.

По итогам голосования выберут лучших детских и взрослых врачей, которые получат денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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Врачи
Новую школу по президентской программе открыли в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе
23 октября 2023, 13:14
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Школа на 275 мест открылась в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Заниматься здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное учреждение построили по президентской программе. В здании оборудовали классы для занятий, лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку.

«В прошлом году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев дал старт строительству 20 школ в регионе. Одной из них стала небольшая, но долгожданная в Балашихе - на 275 мест в жилом комплексе „Леоновский парк“. В ней уже проходят уроки. Уверен, комфорт в обучении поспособствует и высоким результатам. Желаю ребятам и педагогам еще больше достижений и открытий в стенах новой школы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории учреждения есть стадион, где заниматься спортом могут все жители микрорайона. Это стало возможным благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

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Школы Балашиха
Фельдшерский пункт построят в деревне Ивакино под Можайском к 2025 году
23 октября 2023, 13:05
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Новый здравпункт построят в деревне Ивакино к 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Пункт включили в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в деревне Ивакино ведется проработка территории под его размещение.

Строительство нового фельдшерского здравпункта повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению деревни. Современное здание оснастят необходимым оборудованием, для пациентов и медиков создадут комфортные условия.

Открыть объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Здравоохранение Медицина Можайск
Образовательные учреждения Мытищ выберут поставщика охранных услуг на 2024 год
23 октября 2023, 13:00
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Закупки на оказание охранных услуг для 10 корпусов Дмитровского техникума и 27 образовательных учреждений объявили в городском округе Мытищи. После заключения контрактов исполнителям предстоит обеспечивать охрану имущества, организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах в 2024 году с использованием мобильной группы и специальных средств.

Две закупки пройдут в рамках муниципальной программы «Образование» и будут финансироваться за счет собственных средств техникума и бюджета городского округа Мытищи. Общая стоимость лотов превысила 175 миллионов рублей. Соответствующие извещения опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Прием заявок завершится 9 ноября 2023 года.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг Подмосковья. По его словам, это помогло сократить число визитов в МФЦ в пять раз.

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Мытищи
Одежду и униформу начнут шить в Электростали к 2026 году
23 октября 2023, 12:44
Unsplash
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Швейное производство, на котором будут выпускать униформу и повседневную одежду, запустят в Электростали к 2026 году. Для реализации инвестиционного проекта компании «Лекпроф» предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Лекпроф» шьет одежду для торговых сетей и предприятий. После ухода с рынка иностранных компаний владельцы решили расширить действующее производство и построить новый швейный цех.

«Размер инвестиций в проект составляет порядка 31,8 миллиона рублей. Планируется создание около 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск нового производства намечен на 2026 год», - рассказала министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации планов инвестору предоставили гектар земли в Электростали по льготной программе - за один рубль в год.

«Общая площадь застройки составит 1,2 тысячи квадратных метров. С начала года в Подмосковье предоставлено уже более 130 земельных участков по льготной программе», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В новом корпусе запустят серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Также предприятие будет производить униформу, рабочую форму и специальную одежду для разных отраслей.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Инвестиции Электросталь

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