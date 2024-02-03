Голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» стартовало на портале «Добродел»

Жителям Подмосковья предлагают внести свой вклад, отметив наиболее важные участки на карте области , а также предложить или проголосовать за необходимые мероприятия.

Для того чтобы отметить участок, нужно перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Затем найти место, которое считается небезопасным, и поставить отметку. Следует не забыть указать точный адрес и приложить описание предложения. У каждого жителя Подмосковья есть право выбрать лишь один участок для отметки.

Граждане могут предложит конкретные мероприятия для повышения безопасности, в их числе установка камер видеонаблюдения, усиление патрулирования участка сотрудниками полиции, проведение регулярных рейдов и другие.

Жителям Подмосковья напоминают, что участие в голосовании поможет сделать регион еще безопаснее и комфортнее.

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