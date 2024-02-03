03 февраля 2024, 14:18

Голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» стартовало на портале «Добродел»

Unsplash
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Главное управление региональной безопасности Московской области пригласило жителей региона принять участие в сборе предложений, направленных на улучшение борьбы с преступностью и повышение безопасности. Поделиться своими предложениями граждане могут на портале «Добродел».

Жителям Подмосковья предлагают внести свой вклад, отметив наиболее важные участки на карте области , а также предложить или проголосовать за необходимые мероприятия.

Для того чтобы отметить участок, нужно перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Затем найти место, которое считается небезопасным, и поставить отметку. Следует не забыть указать точный адрес и приложить описание предложения. У каждого жителя Подмосковья есть право выбрать лишь один участок для отметки.

Граждане могут предложит конкретные мероприятия для повышения безопасности, в их числе установка камер видеонаблюдения, усиление патрулирования участка сотрудниками полиции, проведение регулярных рейдов и другие.

Жителям Подмосковья напоминают, что участие в голосовании поможет сделать регион еще безопаснее и комфортнее.

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Добродел
03 февраля 2024, 14:47
Вебинар «Как не стать жертвой мошенника» провели для жителей Подмосковья
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Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области приняли участие в онлайн-проекте «Перезвони сам». В его рамках 29 января состоялся вебинар «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей».

Главное управление региональной безопасности Московской области призывает граждан быть бдительными и не передавать информацию посторонним лицам, не переходить по сомнительным ссылкам и самостоятельно звонить на официальные горячие линии банков в случае получения подозрительных предложений от неизвестных людей. Специалисты также напоминают, что сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан о помощи в поимке мошенников.

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Мероприятие прошло в формате семинара и онлайн-трансляции. В ходе вебинара выступили спикеры Департамента информационных технологий Москвы, ГУ МВД России, а также практикующий психолог. Они рассказали об актуальных мошеннических схемах и дали рекомендации по защите от дистанционного мошенничества.

В рамках вебинара рассмотрели несколько схем обмана, включая фишинговые ссылки в мессенджерах, звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, а также другие способы злоумышленников завладеть денежными средствами и личными данными пользователей.

Мошенничество
03 февраля 2024, 14:05
Жители Воскресенска расчистили от снега парковки и дорожки в двух дворах
Телеканал «360»
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На борьбу со снежными навалами в Воскресенске вышли жители домов № 10/14 на улице Зелинского и № 16 на улице Кагана. Поддержала субботник инициативных горожан и управляющая компания.

Горожане заранее договорились через домовой чат о времени и деталях субботника, а также позаботились о том, чтобы освободить дворы от автомобилец. Не осталось в стороне и муниципальное бюджетное учреждение «БИО». Жителям они предоставили необходимую технику для очистки территории от снега, а сотрудники компании «ЭКО сервис групп» подготовили горячий чай и музыку, чтобы уборка шла веселее.

В результате жителям удалось расчистить от снега все пешеходные дорожки и парковки. Вывезти снег помогла техника.

Прохожие, спешащие по своим делам, с интересом наблюдали за процессом и не скрывали восхищения увиденным. Многие из них останавливались, чтобы выразить благодарность за чистоту и порядок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Субботник Воскресенск
03 февраля 2024, 13:56
Федеральная служба судебных приставов подписала с ГУРБ Подмосковья соглашение о взаимодействии
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Федеральная служба судебных приставов России и Главное управление региональной безопасности Московской области подписали соглашение об информационном взаимодействии. В его рамках предусмотрен оперативной обмен данными, а также реализация комплекса мер по предотвращению угроз.

Соблюдение судебных решений - показатель уважения к государству. Правосудие считается завершенным, только если судебное решение исполнено. ФССП России является единственным органом государственной исполнительной власти, ответственным за принудительное исполнение судебных решений.

Служба обеспечивает точное и своевременное исполнение судебных актов с целью защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В настоящее время продолжается работа по улучшению механизмов исполнительного производства. В конце 2023 года было создано специализированное территориальное подразделение межрегионального уровня, которое также действует на территории Московской области - Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов.

Одними из основных задач нового органа являются возмещение ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, исполнение судебных актов по изъятию имущества, полученного коррупционным путем, исполнение штрафов за коррупционные преступления и исполнение неимущественных документов в отношении бюджетных должников.

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Коррупция Преступления
03 февраля 2024, 13:38
Победителей конкурса «Дети против коррупции» наградили в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Дети против коррупции» состоялась в доме правительства Московской области 2 февраля. Все участники получили призы и сертификаты.

Вице-губернатор Роман Каратаев и руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев поздравили победителей и наградили детей.

Первое место занят плакат Цынкаловой Елизаветы «Где говорят деньги, там молчит совесть» из Щелковского колледжа, второе - буклет «Подмосковье против коррупции» учащейся колледжа в Кашире, а третье - плакат «Мы в силах остановить коррупцию», выполненный Агапкиной Ольгой из медицинского колледжа в Коломне.

Все студенты, не занявшие призовые места, получили сертификаты, а образовательные учреждения, активно участвовавшие в конкурсе, награждены дипломами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Коррупция конкурсы

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