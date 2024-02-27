Голосование по установке видеокамер системы «Безопасный регион» началось на «Доброделе»

Сегодня на выставке «Россия» на ВДНХ проходит День предпринимательства. В его рамках стенд Подмосковья представил свои инвестиционные и промышленные достижения, а гостей встречала голографический гид Прасковья. Стенд также посетил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева указала, что Подмосковье поддерживает предпринимателей и производителей. Для них создается необходимая инфраструктура и развивается логистика.

«Все это мы и отразили в наших презентациях ко Дню предпринимательства, с помощью современных технологий создав иллюзию „полного погружения“. Сделали интерактивную карту ОЭЗ и виртуальный 3D- тур по ОЭЗ „Дубна“, позволяющие получить представление о промышленной инфраструктуре региона и работе его предприятий, а также представили проект „100% Подмосковье“, который дает узнать как можно больше о наших компаниях и их продукции», - рассказала Екатерина Зиновьева.

Новая программа «100% Подмосковье» призвана поддерживать местные бренды и компании, а также продукцию, созданную в регионе. В ее рамках предусмотрены различные меры поддержки для участников проекта, а также проведение тематических мероприятий, на которых компании имеют возможность представить свои товары широкой аудитории.

Посетители стенда также смогли ознакомиться с работой резидентов ОЭЗ «Дубна», обратившись к анимированной 3D-инвесткарте Московской области. Кроме того, подмосковные предприятия провели для них различные мастер классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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