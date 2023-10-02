Голосование по строительству тротуаров в Подмосковье в 2024 году началось на «Доброделе»
Голосование по строительству тротуаров на региональных дорогах в 2024 году началось на портале «Добродел». Сделать свой выбор жители Московской области смогут до 31 октября.
«На голосование выставлено 167 участков, отобранных по результатам рассмотрения обращений граждан и предложений от профильных ведомств», - заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, около 25% представленных на голосовании объектов по решению жителей включат в программу строительства на 2024 год. Важно, что один пользователь может проголосовать только за одну дорогу для строительства тротуара.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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