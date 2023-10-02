Голосование по строительству тротуаров в Подмосковье в 2024 году началось на «Доброделе»

Читайте нас в:

«На голосование выставлено 167 участков, отобранных по результатам рассмотрения обращений граждан и предложений от профильных ведомств», - заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, около 25% представленных на голосовании объектов по решению жителей включат в программу строительства на 2024 год. Важно, что один пользователь может проголосовать только за одну дорогу для строительства тротуара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».