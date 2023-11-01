Голосование по новым тротуарам в Подмосковье завершилось на «Доброделе»
Жители Подмосковья выбрали участки дорог для строительства тротуаров на 2024 год. Голосование прошло на портале «Добродел» и завершилось 31 октября.
Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, в голосовании приняли участие свыше 23 тысяч человек из 41 округа.
«Лидерами голосования среди округов стали Солнечногорск - 3271 голос, Чехов - 2682 голоса и Егорьевск - 2147 голосов. Наименьшую активность проявили жители Лотошино, Жуковского и Сергиева Посада», - сказал он.
На голосование выставили участки, которые отобрали по результатам обращений жителей и предложений от профильных ведомств. Места, получившие больше всего голосов, рассмотрят при формировании программы строительства в 2024 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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