Голосование по благоустройству в Солнечногорске завершится 30 апреля

Проголосовать можно за один из трех объектов: общественная зона в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория у железнодорожной станции в Солнечногорске. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«По числу голосов лидирует Советская площадь и территория у железнодорожной станции - за нее проголосовали почти восемь тысяч жителей, а в общей сложности свой голос оставили более девяти тысяч. Дорогие жители, свой выбор за благоустройство одной из территорий вы еще можете сделать до конца апреля. Прошу активно поддержать наши проекты!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Голосование проходит на официальном сайте или через волонтеров, которые дежурят на улицах округа.

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