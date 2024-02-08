Голицинский лесопарк в Балашихе благоустроят в 2024 году

Площадь Голицинского лесопарка составляет 12 гектаров. Там обустроят большие тропинки из гранитного отсева, проведут освещение, оборудуют места для отдыха. Также установят веранды, качели и лавочки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин встретился с представителями проектной организации и жителями.

«Мы презентовали концепцию благоустройства Голицынского лесопарка. <…> В настоящее время данную концепцию согласовываем с главным культурным наследием, так как территория лесопарка вместе с усадьбой Пехра-Яковлевская попадает в зону культурного наследия. Записали пожелания жителей, обязательно попробуем их реализовать», - сказал Максим Сидоркин.