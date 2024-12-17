Годовые итоги в сфере здравоохранения подвели в Балашихе

Вячеслав Фомичев отметил, что медицинские работники - настоящие герои.

«С момента основания Балашихинской больницы, более 150 лет назад, вы всегда были на передовой. Вы боролись за жизнь каждого, особенно в трудные времена, такие как пандемия. Многие из вас сейчас защищают родину, работая в госпиталях. Спасибо за ваш труд», - сказал депутат Московской областной думы.

В ходе мероприятия были отмечены лучшие сотрудники здравоохранения, которые получили благодарственные письма, почетные грамоты и знак «Отличник здравоохранения». Завершился праздник выступлениями творческих коллективов округа.

Балашихинская больница включает в себя 17 поликлиник, две амбулатории, наркодиспансер, кожно-венерологический и психоневрологический диспансеры.

Напомним, в 2024 году начнется строительство новой многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино, идею которого поддержал президент РФ Владимир Путин.