Годовые итоги в сфере образования подвели в Балашихе

В 2024 году в Балашихе открылась новая средняя общеобразовательная школа на 1500 мест на Трубецкой улице. Первые ученики начали занятия 2 сентября. В тот же день для детей округа открылся новый детский сад на 250 мест в микрорайоне Ольгино. Кроме того, после капитального ремонта вновь распахнул свои двери детский сад «Улыбка» на 220 мест в микрорайоне Железнодорожный.

До конца 2024 года планируется открытие еще двух детских садов: на 225 мест в микрорайоне Новое Павлино и на 350 мест в ЖК «Измайловский лес». В 2025 году ожидается запуск учреждения дошкольного образования на 220 мест в микрорайоне Центр-2.

В Балашихе также активно реализуется президентская программа по капитальному ремонту образовательных учреждений. В рамках этой программы запланированы ремонты в нескольких школах: школе № 32 на улице Крупской, школе № 18 в микрорайоне Агрогородок, первом корпусе гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов, а также в дошкольных отделениях № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского и № 23 гимназии № 1 на Советской улице.

Эти инициативы свидетельствуют о постоянном стремлении округа к улучшению качества образования и условий для учащихся и педагогов.