29 ноября 2023, 14:03

Годовую программу благоустройства полностью выполнили в Подмосковье

Министерство благоустройство Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Все запланированные на 2023 год работы по благоустройству территорий выполнили в Подмосковье. В регионе преобразили парки, скверы, набережные и пространства возле станций МЦД.

«Все 59 объектов, запланированных к благоустройству на этот год, сданы. Это 22 парка и лесопарка, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, шесть набережных. На следующий год у нас запланирован большой объем работ. Это 72 территории, среди которых 39 общественных пространств, 13 парков, 10 лесопарков и столько же детских скверов. Это новая программа, которую мы начнем со следующего года», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Одним из важнейших достижений министерства является то, что Подмосковье пятый год подряд входит в топ-3 регионов России по индексу качества городской среды. По сравнению с 2019-м этот показатель вырос на 11%. Итоги за 2023 год подведут в Минстрое России в апреле.

В числе проделанной за год работы - благоустройство территорий у 24 станций третьего и четвертого диаметров Московского центрального кольца. А также создание семи крупных зон отдыха и досуга в региональных парках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
29 ноября 2023, 14:19
Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде в 2026 году
„Артгеваль“
Читайте нас в: Google Новости
Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде. Для реализации проекта компания «Артгеваль» получила участок по программе «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 25 миллионов рублей. Производство планируют запустить в третьем квартале 2026 года. там появятся 30 рабочих мест.

«Для реализации этого проекта компании „Артгеваль“ был предоставлен участок по программе „Земля за рубль“. Арендная плата в течение трех лет будет составлять для компании всего рубль в год, а после успешного запуска предприятия, она сможет выкупить землю под уже работающим производством всего за 15% от ее кадастровой стоимости», - сказала она.

Компания «Артгевал» работает свыше четырех лет. На новом заводе будут выпускать оцинкованную сетку, профилированные листы, строительные гвозди и другие изделия из металла. По словам главы Минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой, всю продукцию предприятие изготавливает из отечественных материалов.

«Промышленный сектор в стране столкнулся с вызовами, но, благодаря господдержке, получил новые возможности для развития. Производственный комплекс, который „Артгеваль“ построит на участке площадью 0,8 гектара, позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад Поддержка предпринимателей в Московской области
29 ноября 2023, 14:15
Учения по эвакуации прошли для пожарных и спасателей в Звенигороде
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Работники пожарно-спасательной части № 318 провели тренировку по эвакуации в Звенигороде. Они отработали действия при спасении граждан на пожаре и нештатные ситуации.

Местом для тренировки выбрали учреждение социального обслуживания Московской области, которое расположено в Звенигороде.

«По замыслу возгорание произошло в одном из корпусов на 5-м этаже в результате условного падения беспилотника. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и включилась система оповещения. Персонал и воспитанники центра без паники эвакуировались в безопасное место. Прибывшие к месту работники пожарно-спасательной части сформировали звено газодымозащитников, провели разведку, поиск возможных пострадавших и ликвидировали очаг возгорания», - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 318 Сергей Жучков.

Он также отметил, что возгорание может произойти на любом объекте, поэтому важно знать правила эвакуации при пожаре и отрабатывать навыки на тренировках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спасатели
29 ноября 2023, 14:13
Общество инвалидов в Звенигороде отпразднует 35-летие в декабре
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Международный день инвалидов отметят 3 декабря. Для Всероссийского общества инвалидов Звенигорода это особая дата — 35 лет назад организация начала работу в городе.

Сегодня Всероссийское общество инвалидов Звенигорода насчитывает 110 человек. В нем состоят инвалиды 1-3 группы, а возраст некоторых участников достигает 90 лет. У звенигородского общества инвалидов есть помещение, где они проводят встречи, играют в настольные игры и занимаются творчеством.

«Звенигородский филиал Всероссийского общества инвалидов - это большая и дружная семья. Люди здесь всегда поддерживают друг друга, помогают, а еще активно участвуют в жизни округа, занимаются волонтерским трудом. Например, одна из женщин почти каждый день ездит в Ершово, где плетет маскировочные сети, другая - шьет носилки и вещи для госпиталей», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Глава округа передал организации подарки по случаю юбилея. Еще один сюрприз для общества инвалидов подготовил клуб «Активное долголетие»: их ждет экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о социальных выплатах , которые получили 45 тысяч льготников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Инвалиды
29 ноября 2023, 14:08
Юные спортсменки из Щелкова стали призерами чемпионата мира по эстетической гимнастике
предоставила тренер по эстетической гимнастике СШОР г.о. Щёлково Любовь
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанницы тренера по эстетической гимнастике Любови Никулиной из спортшколы олимпийского резерва в Щелкове завоевали серебро на чемпионате мира по эстетической гимнастике. Турнир прошел в Казахстане.

Команда «Никос» выступила в возрастной категории от восьми до 10 лет.

«Дети на соревнованиях были бойцами. Я сама выезжала на чемпионаты мира и знаю, насколько трудно выступать и бороться, но дети показали себя с лучшей стороны», - рассказала Никулина.

В первый день турнира команда боролась за выход в финал. Программу для девочек подготовила заслуженный тренер России Сания Глызина.

«Мы боялись, что мы не попадем в финал. Но перед выходом взяли себя в руки и выступили хорошо», - заявила участница команды из Щелкова Василиса Осипова.

Всего в чемпионате поучаствовали более 50 команд из 16 стран мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Щелково

Новости по теме