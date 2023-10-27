Годовщину присвоения статуса города отпраздновали во Фрязине
Во Фрязине отметили 72-ю годовщину присвоения статуса города. По этому случаю лучших тружеников округа наградили на торжественной церемонии в Центре культуры и досуга «Факел».
По случаю праздника на мероприятии в Центре культуры и досуга «Факел» за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградили лучших тружеников предприятий и организаций Фрязина.
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Рабочему поселку Фрязино присвоили статус города 25 октября 1951 года. К очередной годовщине жители наукограда отметили, как изменился округ в последнее время. Так, после реконструкции открылся лесопарк; капитально обновили здания лицея и детского сада на Спортивном проезде; появилась благоустроенная пешеходная зона в центре. При этом Научно-производственный комплекс Фрязино уже многие десятилетия успешно обеспечивает работу самых важных отраслей отечественной экономики и военной промышленности.
«Вот уже 72-ю годовщину Научно-производственный комплекс широко развивается. Развивается вместе с ним и город. В 2003 году городу был присвоен статус наукограда, и это подчеркивает его значимость в процессах, которые сейчас происходят в нашей стране. Потому что город, его люди и предприятия работают над технологическим суверенитетом нашей родины», - отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.