Годовщину образования Управления ФСБ по Москве и Московской области отметили в Химках

Иван Никитович прошел всю Великую Отечественную войну. Командовал противотанковым орудием в звании старшего сержанта, был артиллеристом, а в мае 1945 года пошел на службу в КГБ на железнодорожном транспорте. Вышел в отставку в звании подполковника. Сейчас ветеран охотно делится опытом с молодыми сотрудниками.

«Во-первых, надо было иметь предельную ясность, за что ты взялся, и знать людей, с которыми работаешь. Конечно же, быть огромным патриотом Родины и брать ответственность за свою работу, за дело, которое было поручено», - рассказал Иван Никитович Кривошеев.

Управление ФСБ работает в координации со многими другими ведомствами, выстраивая целую цепочку мер от профилактических до оперативных по выявлению потенциальных угроз государственной безопасности.

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