01 декабря 2023, 14:04

Годовой план ремонта электрообъектов выполнили на 97% в Подмосковье

Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» капитально отремонтировали 97% электрообъектов Московской области. Это 305,25 километра кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, сообщили в министерстве энергетики региона.

«При капитальном ремонте воздушных линий электропередачи выполняется замена опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный. Этот провод значительно повышает надежность работы электросети», - уточнили в ведомстве.

Также специалисты привели в порядок оборудование на 240 трансформаторных подстанциях, отремонтировали строительные части 299 трансформаторных и распределительных подстанций и зданий. По этой категории энергоснабжающая компания полностью выполнила годовой план.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Ремонтные работы
01 декабря 2023, 14:57
Прием предпринимателей состоится 8 декабря в Балашихе
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Балашиха Анатолий Шестаков проведет прием коммерсантов 8 декабря. К нему присоединится прокурор города Никита Брыкин

«На приеме будут рассматривать вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей», - уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Записаться можно по телефону: 7 495 529-10-00. Встречу организуют в 10:00 по адресу: площадь Славы, 1 в помещении Балашихинской Торгово-промышленной палаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Балашиха
01 декабря 2023, 14:36
Спортсмены из Химок выиграли 26 медалей на областном турнире по греко-римской борьбе
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Чемпионат Подмосковья по греко-римской борьбе прошел в спортивном комплексе «Юность» в Химках. Воспитанники спортшколы «Виктория» выиграли 26 медалей разного достоинства.

Участниками соревнований стали 120 спортсменов из шести муниципалитетов в возрасте от девяти до 16 лет. Химки представляли спортивные школы «Виктория», «Лидер» и «Альбаго». Борцы из школы «Виктория» выиграли 10 золотых, восемь серебряных и столько же бронзовых медалей.

«Наши юные спортсмены достойно и ярко выступили на турнире, покорили зрителей и болельщиков мастерством и настроем на результат и, конечно, силой духа, настоящим борцовским характером. Желаю им крепкого здоровья, успехов и удачи в покорении новых спортивных вершин», - сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
01 декабря 2023, 14:18
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в Подмосковье на 7,4% за три года
Пресс-служба Минздрава МО
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За три года заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в Подмосковье на 7,4%. Сейчас носителями инфекции являются около 38 тысяч человек.

Как рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, сейчас в Подмосковье свыше 38 тысяч человек с ВИЧ. Они получают эффективное и современное лечение, которое позволяет сохранить качество и продолжительность жизни.

«Продолжительность жизни человека, получающего терапию, ничем не отличается от жизни человека без ВИЧ-инфекции. В наше время каждый человек должен знать те простые правила, которые нужно соблюдать, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, а также что делать в случае обнаружения ВИЧ», - сказал он.

Жители Подмосковья могут получить помощь при ВИЧ-инфекции бесплатно. Сдать тест на инфекцию можно анонимно в специальных кабинетах по месту жительства и в центре в Котельниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Болезни Врачи ВИЧ
01 декабря 2023, 14:12
Технадзор Подмосковья проверил безопасность зимних горок в 4 округах
Unsplash
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Специалисты Гостехнадзора Московской области проверили зимние горки на безопасность в Подольске, Серебряных Прудах, Чехове и Серпухове. Ни в одном из округов нарушений не выявили.

«Гостехнадзором Минэкологии усилена работа в этом направлении. Очень важно еще на этапе подготовки и обустройства таких развлекательных средств выявить недочеты, чтобы во время катания на них исключить несчастные случаи», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Инспекции проводят для того, чтобы развлечение не превратилось в трагедию. Важно, чтобы горки были зарегистрированы и абсолютно безопасны для катаний. Они должны быть оборудованы, в соответствии со всеми правилами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Болезни Врачи ВИЧ

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