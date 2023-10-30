Годовой план противопожарных мероприятий выполнили в 7 лесничествах Подмосковья

Подмосковный онлайн-сервис по подбору сельхозземель признали одним из лучших в России

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Цифровой сервис по подбору сельскохозяйственных земель в Подмосковье стал одним из лучших в России. С его помощью предприниматели могут подобрать участок сельхозназначения в государственной или муниципальной собственности.

«С конца минувшего года сельхозпроизводители Подмосковья могут оформить заявку на получение земли с помощью нового цифрового сервиса. Уже подобрано 70 земельных участков», - отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Юрий Умеренко.

Услугой можно воспользоваться на региональном портале госуслуг. Заявителю необходимо выбрать определенную категорию и перейти к заполнению формы. Затем нужно заполнить данные заявителя и ответить на вопросы опросного листа.

Помимо этого, подобрать участок можно по программе «Подмосковные 10 га» или на торгах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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