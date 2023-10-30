Годовой план противопожарных мероприятий выполнили в 7 лесничествах Подмосковья
Три подмосковных лесничества отчитались о полном выполнении годового плана по противопожарным мероприятиям. Ранее с задачей справились еще четыре.
«Работы выполнены на территориях Егорьевского, Ступинского, Талдомского лесничеств. Мероприятия проведены филиалами „Центрлесхоза“ в рамках государственного задания на 2023 год», - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Ранее о завершении годового плана отчитались в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах.
Противопожарные мероприятия включают расчистку лесных дорог, устройство и прочистку минерализованных полос и барьеров, прочистку просек, установку новых и содержание имеющихся шлагбаумов, а также благоустройство зон отдыха жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.
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