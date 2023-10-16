Годовой план по заготовке кормов выполнили на 99% в Подмосковье

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«Работы выполнены на 99,3% от плана. Уже заготовлено 880 тысяч тонн сенажа, 600 тысяч тонн силоса, 77,2 тысячи тонн сена. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 26,6 центнера кормовых единиц», - рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он добавил, что качественные корма - это залог успеха молочного и мясного животноводства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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