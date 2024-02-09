Год памяти писателя Бориса Васильева открыли в центральной детской библиотеке в Солнечногорске

Участниками встречи стали библиотекари, педагоги, краеведы и общественники. Они обсудили план мероприятий к юбилею писателя, который долгие годы жил и творил в Солнечногорске.

«Мы проделали большую организационную работу, чтобы достойно отметить 100-летие великого писателя, рассказали о ней участникам круглого стола и получили обратную связь. Часть предложений мы также планируем включить в программу мероприятий», - сказала заведующая Центральной детской библиотекой имени Бориса Васильева Галина Полякова.

Гостям детской библиотеки рассказали о «Васильевских чтениях». Проект зародился 10 лет назад по инициативе преподавателя гимназии № 6 Лидии Майоровой и получил статус всероссийского в 2022 году. Также они узнали об акции «Читаем Бориса Васильева» - в этом году она объединила более тысячи участников из России, Белоруссии и Китая.

Кроме того, на встрече член Союза российских писателей Лев Сонин презентовал свою готовящуюся к изданию книгу «Ярмарка Бориса Васильева» - литературное исследование биографии писателя.

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