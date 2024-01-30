30 января 2024, 00:44

«Гниет много лет». Жительница Пересвета рассказала о треснувшем доме

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Трещина в доме, расположенном по улице Октябрьской в сергиево-посадском микрорайоне Пересвете, появилась уже давно. Об этом рассказала «360» жительница соседнего дома Мария Иванова.

По словам собеседницы «360», трещина проходит через весь дом с пятого по второй этаж.

«И там плита упала, получается, на окно. <…> Снаружи видно, что там покосилось, конкретно. <…> Это все гниет уже много-много лет», - рассказала женщина.

Из-за угрозы обрушения из многоквартирного дома эвакуировали 120 жильцов. Некоторые из них пошли ночевать к родственникам, других временно разместили в ДК «Космос» и обеспечили горячим питанием.

Прокуратора Московской области начала проверку из-за трещины на фасаде здания, а следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Отвечать за свою работу придется управляющей компании.

Уголовное дело ЖКХ Обрушения Питание Сергиев Посад
30 января 2024, 00:00
Сотрудники ГУСТ обработали более 7,5 тысячи обращений в соцсетях с начала года
ГУСТ МО
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Более 7,5 тысячи вопросов по содержанию территорий поступило представителям ГУСТ МО через социальные сети с начала 2024 года. Работа специалистов помогает оперативно реагировать на нарушения.

Сотрудники ГУСТ МО ведут общение с жителями Подмосковья в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», а также в Telegram-каналах. После обработки обращения инспекторы выезжают на место проверки.

Если факт нарушения подтверждается, они направляют запрос в управляющую компанию с требованием отреагировать и привести территории в порядок.

«Как только устранят все замечания, инспекторы предоставляют фотоотчет, который публикуется в социальных сетях», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Чаще всего обращения жителей Московской области касались уборки снега и льда, вывоза мусора, содержания и ремонта детских площадок. Кроме того, вопросы затронули благоустройство тротуаров и дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мусор
29 января 2024, 23:51
Местные власти ответили на вопросы жителей треснувшего дома в Пересвете
Телеканал «360»
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Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин провели встречу с жителями пострадавшего дома в Пересвете. Ранее на его фасаде образовалась трещина.

Сейчас жителей дома временно разместили в ДК «Космос», где они смогли задать свои вопросы главе городского округа. Большинство из них касалось дальнейшей судьбы дома, а также вещей, которые остались в квартирах.

По итогам встречи все вопросы взяли под особый контроль. Сейчас людей размещают на ночлег в гостиницах.

«Никаких особенных пожеланий нет. Люди благодарят за заботу, беспокоятся о домашних питомцах, о том, когда можно будет забрать необходимые вещи. Сейчас все поужинали и отправились на ночлег. У каждого берем номер мобильного телефона, будем на прямой связи», - указал Дмитрий Акулов в в своем Telegram-канале Ранее стало известно о привлечении волонтеров для помощи эвакуированным из треснувшего дома в Пересвете. Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку произошедшему.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад Вячеслав Духин
29 января 2024, 22:54
Региональный форум студотрядов «Холодно не будет!» завершился в Подмосковье
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Региональный форум под девизом «Холодно не будет!» прошел на базе оздоровительного комплекса «Горизонт» в Клину с 26 по 28 января. Это ежегодное мероприятие организовывается перед началом всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», которая собирает активистов на территории Подмосковья.

В рамках акции «Снежный десант» более 100 активистов отправятся в различные районы Подмосковья с 2 по 11 февраля. Они помогут ветеранам и семьям военнослужащих с хозяйственными делами и уборкой снега.

«Также ребята будут приводить в порядок исторические мемориалы, проводить профориентационные занятия в школах и концерты в местных домах культуры», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

На форуме отряды представили свои проекты и мастер-классы, прошли трудовую практику и разработали собственные программы в практических и лекционных форматах.

В 2024 году российским студенческим отрядам исполняется 65 лет, а движению РСО - 20 лет. Поэтому в этом году акция «Снежный десант» будет особенно масштабной и приближена к своим историческим корням.

«Также в этом году ребята отправились в другие регионы, чтобы набраться опытом и познакомиться с традициями», - отметил руководитель регионального отделения РСО Павел Ковалев.

Подведение итогов региональной акции запланировано на 22 февраля, а всероссийские итоги обсудят в Архангельске с 23 по 26 февраля.

Движение Студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году и насчитывает более 3,5 тысячи активистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Студенты
29 января 2024, 22:29
Прокуратура Подмосковья организовала проверку из-за трещины в фасаде дома в Пересвете
Прокуратура Московской области
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Прокуратура Московской области организовала проверку после появления трещины на фасаде многоквартирного дома, расположенного на Октябрьской улице в Пересвете. Жильцы дома оперативно эвакуированы и временно размещены в ДК «Космос».

В ходе проверки специалисты Сергиево-Посадской городской прокуратуры установят причины произошедшего, а также дадут оценку исполнения требований федерального законодательства, которым регламентируется порядок содержания и ремонта дома.

Кроме того, сотрудники прокуратуры проконтролируют соблюдение жилищных прав граждан многоквартирного дома.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад

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