Глеб Сытенков из Воскресенска стал призером всероссийской олимпиады школьников по истории
Девятиклассник Глеб Сытенков из Воскресенска стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Это уже вторая победа в этом учебном году.
Учащийся 9-го класса лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова в Воскресенске стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по истории. Финал прошел в Арктическом лицее в Новом Уренгое.
Ранее Глеб Сытенков стал призером всероссийской олимпиады школьников по искусству. Она проходила на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.
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