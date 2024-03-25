25 марта 2024, 11:55

Глеб Сытенков из Воскресенска стал призером Всероссийской олимпиады школьников по искусству

Unsplash
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Ученик лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова в Воскресенске Глеб Сытенков стал призером Всероссийской олимпиады школьников по искусству. Участниками финального этапа стали 260 человек.

Всероссийская олимпиада школьников по искусству проходила на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. По результатам финального испытания девятиклассник из Воскресенска Глеб Сытенков стал призером.

Он также является победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по трем предметам: искусство, история и обществознание. Всего шесть ребят из Воскресенска представят Подмосковья на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Всего участие в олимпиаде по 24 общеобразовательным предметам примут почти семь тысяч школьников из всех регионов страны. Финал проходит с 18 марта по 3 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Воскресенск
25 марта 2024, 16:09
Дни субботников определили в Подольске
Медиасток.рф
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Глава Подольска Григорий Артамонов объявил дни субботников в муниципалитете. Первый из них пройдет уже 6 апреля.

«Помимо текущих работ по уборке территории городского округа, к которой уже приступили наши коммунальные службы, пройдут традиционные для апреля субботники. В них смогут принять участие все жители», - сказал Григорий Артамонов.

Субботники назначены на 6, 13, 20 и 27 апреля.

Глава Подольска пригласил к наведению порядка не только жителей, но и представителей бизнес-сообщества, общественные организации.

Для субботников заготовят необходимый более 1,2 тысячи грабель, порядка трех тысяч метелок, 1,5 тысячи лопат, 17 тысяч мешков для мусора и перчатки, а также краску.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Благоустройство Субботник
25 марта 2024, 16:09
Новый корпус ЖК «Горки Парк» почти на 500 квартир ввели в эксплуатацию в Ленинском округе
группа «Самолет»
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Почти 500 семей в ЖК «Горки Парк» готовятся к новому этапу — переезду. Министерство жилищной политики одобрило готовность к эксплуатации корпуса № 7.1 застройщика «Самолет».

Дом вмещает 496 квартир общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположены коммерческие помещения, где появятся магазины, аптеки, кофейни и другие сервисы для жителей.

В корпусе представлены разнообразные типы квартир - от студий до квартир четырехкомнатной планировки. Квартиры будут переданы с чистовой отделкой в светлых тонах, с установленными межкомнатными дверьми и сантехникой. Некоторые из них уже оборудованы кухонными гарнитурами и мебельными сетами.

Интерьер выполнен в дизайн-коде проекта «Луг» - светлые холлы первого этажа украшены акцентными стенами с элементами из керамогранита, повторяющими форму колосьев. Также для жильцов предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, а также кладовые для сезонных вещей на подземном уровне.

Фасад здания разделен на блоки с помощью вертикального и горизонтального деления. Использованы разные оттенки штукатурки - от белого и пшеничного до коричневого и графитового. Эта цветовая гамма актуальна для всех домов в проекте «Горки Парк».

Каждый житель сможет насладиться отдыхом во дворе дома, где есть места для прогулок, уличные тренажеры, скамейки, беседки и современные игровые площадки для детей из натуральных материалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Ленинский округ
25 марта 2024, 16:05
Доноры сдали более 1,3 тонны крови в Подмосковье за выходные
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Московский областной центр крови, его филиалы и отделения переливания крови работали в выходные 23 и 24 марта. Медорганизации также увеличили время работы, чтобы принять всех желающих сдать кровь.

«Служба крови Московской области работала в усиленном режиме все выходные. Несмотря на то, что мы сразу заявили о достаточном запасе донорской крови и ее компонентов, огромное количество неравнодушных людей изъявило желание помочь пострадавшим в „Крокусе“ и сдать кровь», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в выходные в Подмосковье работало 17 пунктов донорства, в которые за два дня обратились почти четыре тысячи добровольцев. Таким образом, удалось заготовить более 1,3 тонны крови.

Напомним, для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
25 марта 2024, 15:55
Екатерина Гришина из Химок рассказала о работе волонтеров в Crocus City Hall
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Волонтер из Химок Екатерина Гришина в составе добровольческой группы помогала людям, которые приходили после трагедии к Crocus City Hall. Она консультировала и координировала их на месте.

Подробностями своей работы Екатерина Гришина поделилась в эфире «Подмосковье. Life». Вместе с другими волонтерами она рассказывала жителям, как пройти к стихийному мемориалу, как связаться с медиками и спасателями.

«Было очень много людей, которые просто хотели помочь. Мы объясняли, какая именно требуется помощь, они становились рядом с нами, моментально вливались в работу. В нашей группе работали волонтеры из разных городов, организаций. Это и „Волонтеры Подмосковья“, и „Волонтеры Победы“, и активисты „Молодой гвардии“, и другие. Но в целом было ощущение одной большой команды, одной большой семьи», - поделилась Екатерина.

Напомним, теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры Стрельба в Crocus City Hall

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