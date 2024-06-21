Главврач Зарайской больницы Николай Макаров поздравил с юбилеем ветеранов
Главный врач Зарайской больницы Николай Макаров поздравили с 95-летием тружениц тыла: Екатерину Климову и Антонину Гришину. Мероприятие прошло в рамках проекта «Старшее поколение».
В поздравлениях также принимали участие заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Раиса Гулькина и руководитель фракции «Единая Россия» Совета депутатов городского округа Зарайск Елена Белкина.
Николай Макаров поздравил ветеранов, выразив благодарность за многолетний самоотверженный труд на благо Родины и пожелав крепкого здоровья, семейного тепла и мирного неба над головой.
Виновницам торжества были переданы слова поздравлений и подарки в знак признательности за их самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны.
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