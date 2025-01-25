Главврач МОДКТОБ Александр Григорьев поздравил будущих коллег с Днем студента

Теленок шотландской породы родился в «Российских альпаках» в Дмитрове. Он стал 20-м представителем этого вида на семейной ферме.

Семья Смирновых начала путь в сельском хозяйстве десять лет назад с покупки нескольких альпак и подаренного альбиноса по имени Чарли. Фермеры первыми в России адаптировали альпак к климатическим условиям, и вскоре число особей выросло до 30.

Сейчас на ферме также можно встретить козу, лебедей и валлийских овец. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что ферма «Российские альпаки» становится все более известной среди местных жителей и туристов, которые хотят увидеть разнообразие экзотических животных.

Напомним, ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.