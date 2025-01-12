12 января 2025, 18:55

Главврач больницы в Домодедове напомнил о мерах поддержки «целевиков»

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Студенты-целевики медицинских колледжей, обучающиеся по направлению Домодедовской больницы, смогут рассчитывать на социальные стипендии. Выплаты будут предоставляться из бюджета городского округа и средств самой больницы.

Домодедовская больница начала набор учеников 11-х классов из школ округа, которые хотят поступить в медицинские колледжи Московской области по целевому направлению Министерства здравоохранения региона. Программа гарантирует выпускникам последующее трудоустройство.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов отметил, что студенты медицинских колледжей, обучающиеся по целевым направлениям, будут получать социальные выплаты из средств бюджета городского округа, а также из средств больницы.

Программа распространяется на студентов-целевиков, зарегистрированных в городском округе Домодедово и не имеющих академической задолженности. Старшеклассники, планирующие выпуск в 2025 году, могут получить дополнительную информацию в отделе кадров Домодедовской больницы по телефону: 8-496-79-353-70.

Инициатива направлена на поддержку будущих медиков и решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения округа.

Студенты Город Домодедово
12 января 2025, 21:34
Лыжники из Подольска заняли первое командное место на областных соревнованиях
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Второй тур соревнований Московской области по лыжным гонкам на призы трехкратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Елены Вяльбе прошел на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. Команда подольской спортивной школы олимпийского резерва «Труд» показала блестящие результаты, заняв первое место в командном зачете среди 56 команд Московской области.

В состязаниях приняли участие юноши и девушки двух возрастных групп: 15–16 лет и 11–12 лет. Программа включала дистанции 1,2 километра для старших участников и 800 метров для младшей группы.

В личном зачете среди девушек 17–18 лет воспитанницы спортшколы «Труд» также продемонстрировали высокий уровень подготовки. Вероника Тарасова завоевала серебряную медаль, Виктория Ершова финишировала пятой, а Ирина Романова заняла шестое место.

Эти достижения стали ярким подтверждением высокого уровня подготовки подольских лыжников и их тренеров. Теперь спортсмены готовятся к следующим этапам соревнований, где будут бороться за новые победы.

Спортсмены Подольск
12 января 2025, 21:25
Борцы из Подольска завоевали 12 медалей на первенстве Московской области
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Юные спортсмены из Подольска показали отличные результаты на первенстве Московской области по греко-римской борьбе, которое прошло в спортивном комплексе «Спорт-Сервис». В соревнованиях приняли участие более 300 юношей до 16 лет со всего региона.

На торжественном открытии участников приветствовал президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян. Подольчане продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав четыре золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали.

В категории до 32 килограммов победителем стал Рустам Абдуллаев, серебро досталось Кириллу Дудкину, а бронзу завоевал Тимофей Черников. В весе до 35 килограммов золото выиграл Дмитрий Тельпиз, второе место занял Денис Носов. В категории до 38 килограммов бронзовую медаль получил Керим Азизов.

Арсений Исмаилов стал лучшим в весовой категории до 48 килограммов, серебро здесь взял Андрей Жиганов. Авет Дунамалян и Максим Герасев завоевали бронзовые награды. В категории до 68 ктлограммов первое место занял Александр Боронин, а второе - Никита Потапов.

Теперь лучшие борцы из Подольска будут представлять свой город на соревнованиях Центрального федерального округа.

Спортсмены Подольск
12 января 2025, 17:55
Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил участницу ВОВ со 100-летием
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Жительница поселка Бородино Можайского округа, участница Великой Отечественной войны, ветеран труда Татьяна Гавриловна Савченкова отметила свой 100-летний юбилей. В этот торжественный день именинницу поздравили местные депутаты, а также дочери участника специальной военной операции, которые специально испекли домашние пироги для праздничного стола.

Татьяна Гавриловна прожила жизнь, полную героизма и трудовых достижений. Родившись в деревне Рябинки Сычевского района Смоленской области, она пережила немецкую оккупацию и в 1942 году была эвакуирована из прифронтовой зоны в Москву. Там 17-летняя девушка вступила в ряды военизированной охраны Западной железной дороги. Она охраняла заводы, сопровождала военные эшелоны и рисковала жизнью, выполняя свой долг. За образцовую службу Татьяна Павлова (девичья фамилия) была дважды отмечена благодарностями командования.

После войны Татьяна Гавриловна переехала в деревню Семеновское Можайского района, где прожила долгую и трудолюбивую жизнь. Почти 50 лет она проработала токарем на Бородинской фабрике культтоваров. Ее вклад в трудовой фронт был отмечен многочисленными наградами, включая медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Несмотря на преклонный возраст, Татьяна Гавриловна сохраняет ясность ума и надежду на то, что поисковики когда-нибудь найдут следы ее отца, пропавшего без вести в годы войны. «Сколько буду жить - столько надеяться», - говорит она.

Поздравления, теплые слова и домашние пироги стали символом уважения к женщине, чья жизнь является примером мужества, стойкости и самоотверженности.

Ветераны Можайск Великая Отечественная война
12 января 2025, 17:20
Почта России выпустила марки с жостовской росписью
Медиасток.рф
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Почта России выпустила марку к 200-летию жостовского народного промысла. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области. На марке изобразили поднос, самовар и подстаканник.

Тираж марки номиналом 22 рубля составил 180 тысяч экземпляров. Дополнительно к выпуску издали конверты и изготовили штемпели специального гашения для Москвы, поселка Жостово и Санкт-Петербурга.

Напомним, жостовская роспись кованых металлических подносов - русский народный промысел, зародившийся в 1825 году в подмосковной деревне. Основная композиция состоит из цветочного букета с чередованием крупных садовых и мелких полевых цветов.

Ветераны Можайск Великая Отечественная война

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