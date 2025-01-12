Главврач больницы в Домодедове напомнил о мерах поддержки «целевиков»

Читайте нас в:

Домодедовская больница начала набор учеников 11-х классов из школ округа, которые хотят поступить в медицинские колледжи Московской области по целевому направлению Министерства здравоохранения региона. Программа гарантирует выпускникам последующее трудоустройство.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов отметил, что студенты медицинских колледжей, обучающиеся по целевым направлениям, будут получать социальные выплаты из средств бюджета городского округа, а также из средств больницы.

Программа распространяется на студентов-целевиков, зарегистрированных в городском округе Домодедово и не имеющих академической задолженности. Старшеклассники, планирующие выпуск в 2025 году, могут получить дополнительную информацию в отделе кадров Домодедовской больницы по телефону: 8-496-79-353-70.

Инициатива направлена на поддержку будущих медиков и решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения округа.