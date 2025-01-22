Главой Общественной палаты Ленинского округа избрали Константина Куракина

На собрании также избрали заместителей главы Общественной палаты. Эту должность займут Людмила Лернер и новый член палаты Алексей Папин, который является профессиональным боксером и чемпионом мира по кикбоксингу. Кроме того, утвердили восемь комиссий и их председателей. Новую комиссию по поддержке специальной военной операции возглавил волонтер местного объединения «Дело православных» Михаил Лавринович.

Глава городского округа Станислав Каторов подчеркнул, что на ближайшие годы перед Общественной палатой стоят амбициозные задачи. Приоритетными направлениями являются повышение уровня жизни жителей муниципалитета и улучшение взаимодействия между государственными органами и обществом.

«Уверен, что вместе, обращая внимание на нужды каждого жителя, мы укрепим условия, в которых каждый чувствует себя нужным и ценным», - сказал Станислав Каторов. Он пожелал новому составу Общественной палаты интересной и плодотворной работы.