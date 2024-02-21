Главный врач Коломенской больницы принял пациентов из села Непецино в местной поликлинике

По словам Митина, пациенты поблагодарили врачей, задали множество вопросов и выразили свои пожелания. Одним из них стало скорейшее открытие в Непецинской поликлинике кабинета аппаратной диагностики, однако пока в учреждении нет необходимой базы для подобных исследований.

«Староста села Бакунино собрала определенные вопросы, связанные с функционированием детского отделения в поселке Радужный. Основная из ее жалоб - отсутствие указателя на вход в детское отделение. Мы восстановим, чтобы этого больше не происходило», - рассказал Митин.

Главный врач также провел совещание с руководством поликлиники и с персоналом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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