Главный врач больницы в Королеве проведет встречу с жителями в городском парке 27 сентября

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«Такие встречи мы проводим уже третий год, в теплый сезон с коллегами выходим в городские парки дважды в месяц. Это нужно, чтобы любой житель мог обратиться по волнующему его вопросу. Кроме того, еженедельно по средам, с 15:00 до 17:00, я провожу личные приемы по вопросам здравоохранения в своем кабинете», - рассказал Эдуард Шпилянский.

Записаться на прием можно через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу. Он подчеркнул, что в регионе уже есть положительный опыт работы по данному направлению в отдельно взятых округах.

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