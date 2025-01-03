03 января 2025, 12:53

Главный внештатный педиатр Подмосковья рассказала о безопасном отдыхе с детьми

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Новый год приносит с собой атмосферу волшебства и радости как для детей, так и для взрослых. Однако этот период может быть небезопасным. Главный педиатр Минздрава Московской области и директор НИКИ детства Нисо Одинаева поделилась советами для родителей о том, как защитить детей от травм и других угроз в новогодние каникулы.

Специалист отметила, что праздничные места часто переполнены людьми, поэтому родителям стоит держать ребенка за руку. Перед выходом на улицу следует принять дополнительные меры безопасности, включая яркую одежду для ребенка, что облегчит его заметность в толпе.

Также важно заранее объяснить ребенку, что делать в случае потери: подойти к людям в форме, например к охранникам или полицейским.

«Выучите с ребенком фамилию, имя, адрес, а также положите ему в карман свою визитку или записку с контактами», - рассказала Нисо Одинаева.

Кроме того, Одинаева отметила, что в праздничные дни дети могут получить травмы, используя пиротехнику или катаясь и с горок. Она напомнила, что им запрещено самостоятельно запускать фейерверки. Если все же решите устроить праздник с фейерверками, покупайте пиротехнику только в официальных магазинах с сертификатами и объясните ребенку правила безопасности.

При катании на тюбингах, коньках или лыжах необходимо соблюдать правила безопасности. Лучше всего предложить детям более безопасные занятия, например лепку снеговиков или строительство снежной крепости.

Не забывайте, что длинные новогодние выходные - это отличная возможность провести время с близкими. Важно создать радостную атмосферу праздника и не допустить неприятных ситуаций. В случае плохого самочувствия ребенка обязательно обращайтесь к специалистам.

Отдых Праздники Дети Правила Новый год
03 января 2025, 13:01
Традиционные «Абакумовские чтения» вновь состоятся в Коломне
Читайте нас в: Google Новости
Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная Народному художнику Российской Федерации Михаилу Абакумову, пройдет в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». В этом году участники обсудят концепцию современного музея в провинции.

Гости мероприятия обменяются опытом изучения творческого наследия Михаила Абакумова, обсудят инновационные решения для повышения квалификации сотрудников сферы культуры.

Темами также станут коллекции в музеях провинций, музей в инфопространстве. Для участников организуют круглый стол - присоединиться можно будет как офлайн, так и онлайн.

Конференцию посетят ученый секретарь Тотемского музейного объединения, член президиума ICOM России Мария Правдина и доктор философии, директор организации «Идеи для музеев» Анна Михайлова.

После завершения конференции материалы докладов объединят и опубликуют в сборнике.

Коломна Художники
03 января 2025, 12:55
Каток в парке Мира в Коломне будет работать во все дни новогодних каникул
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Коломны напомнили график работы нового катка с искусственным льдом в парке Мира. Здесь можно будет покататься во все дни январских каникул.

На катке одновременно могут кататься до 250 посетителей. Здесь есть теплая раздевалка и пункт заточки коньков, а также прокат.

Покататься можно бесплатно. Заранее нужно лишь получить билет на сеанс. Забронировать его можно по ссылке.

По будням каток работает с 11:30 до 21:00, в выходные и праздники - с 10:00 до 21:30.

Напомним, что каток в парке Мира построен при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году Коломну посетило около двух миллионов туристов.не только из регионов России, но и из других стран.

Отдых Коломна
03 января 2025, 12:26
Глава Люберец исполнил новогодние желания детей из приемной семьи
Читайте нас в: Google Новости
Благотворительная акция «Елка желаний» продолжается в Подмосковье. Накануне глава городского округа Люберцы Владимир Волков передал подарки еще двум детям.

Владимир Волков снял с «Елки желаний» просьбы от Нины и Никиты Богомола из Люберец. Ребята воспитываются в приемной семье, которая переехала в Подмосковье из Херсонской области в 2023 году.

«Нина попросила у Деда Мороза гибкое пианино, а ее братишка - железную дорогу. Искренне желаю Нине, Никите и их маме здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго в Новом году», - сказал Владимир Волков.

Мама детей Анжела Юрьевна работает младшим воспитателем в дошкольном отделении гимназии № 56. Нина и Никита ходят в тот же детсад.

Напомним, что всероссийскую акцию «Елка желаний» инициировали активисты партии «Единая Россия». Впервые ее провели в 2018 году.

Благотворительность Люберцы Новый год
03 января 2025, 10:52
Депутаты из Химок передали гуманитарную помощь для животных из приюта
Читайте нас в: Google Новости
Волонтеры в Химках собрали 40 килограммов гуманитарной помощи для собак из приюта. Посылку отвезли животным мунипальные депутаты.

Участие в сборе приняли пенсионеры из клуба «Активное долголетие» и школьники лицея № 12. Они собрали корм, консервы, теплые одеяла, пеленки, аксессуары и расходный материал.

В приют гумпомощь отвезли муниципальные депутаты Юлия Мамай и Юлия Ишкова. Такие акции в лицее уже стали традиционными.

«Благодарны родителям, школьникам и педагогическому коллективу за то, что они откликаются на подобные запросы», - сказала Юлия Ишкова.

Помочь животным в приюте может каждый желающий. Нужно лишь обратиться в любое из учреждений и узнать, какая помощь требуется сейчас.

«Помогать приюту для животных очень важно, особенно зимой. Ведь в эту пору наступают морозы и сырость. Им необходимы подстилки и теплые одеяла», - отметила Юлия Мамай.

Благотворительность Химки Животные

Новости по теме