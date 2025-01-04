Главный внештатный педиатр Подмосковья напомнила правила катания с горок

Она подчеркнула важность тщательного выбора горки и инвентаря для катания. Прежде всего, необходимо убедиться, что горка разрешена для использования, имеет ровную поверхность и свободна от препятствий, таких как кусты, деревья, пни, торчащие трубы и заборы.

Спуск не должен выходить на проезжую часть или водоем. Даже если дети обычно не доезжают до опасных мест, в морозные дни тюбинги могут разгоняться сильнее, увеличивая расстояние спуска.

«Если ребенок катается на горке, где много людей, обязательно будьте рядом. Желательно, чтобы один из взрослых следил за спуском сверху, а другой встречал внизу», - отметила Одинаева.

Главный педиатр также обратила внимание на то, что нельзя спускаться с горки спиной или головой вперед. Рекомендуется всегда следить за тем, что происходит впереди, как при спуске, так и при подъеме. Если столкновение неизбежно, стоит попытаться упасть на бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности.

Нисо Одинаева порекомендовала обучить детей ключевым правилам поведения на горке. Например, не начинать спуск, пока предыдущий участник не отойдет в сторону. После спуска нужно стремиться как можно быстрее убраться из зоны спуска, чтобы не мешать другим.