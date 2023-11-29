Главный внештатный нарколог Подмосковья назвал основные факторы риска заражения ВИЧ

Холдин заявил, что алкоголь и наркотики вводят в неконтролируемое состояние, что приводит к необдуманным поступкам. В таком состоянии человек может получить незнакомого полового партнера или использовать общий шприц в случае употребления инъекционных наркотиков.

Также Холдин напомнил, что ВИЧ - это не смертный приговор.

«Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при обязательном приеме лекарств, отказе от приема алкоголя и наркотиков, а также при бережном отношении к своему здоровью может жить до преклонного возраста», - подытожил нарколог.

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